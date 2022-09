Google pourrait préparer un Pixel compact, tout comme Apple a abandonné le Mini.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur, Google travaille sur un appareil dont le nom de code est "Neila", qui verrait la société s'aventurer à nouveau sur le territoire des téléphones compacts pour un prochain appareil Pixel.

Si cela est vrai, cela pourrait signifier que la société revient à un appareil plus proche de la taille du Pixel 5, qui était un appareil plus petit, plus rond et plus confortable à utiliser d'une seule main que n'importe lequel de ses modèles de la série Pixel 6.

Le timing - bien sûr - est intéressant, ne serait-ce que parce qu'Apple elle-même a choisi de ne pas rafraîchir son smartphone " Mini " pour la famille iPhone 14, optant plutôt pour le lancement d'un modèle " Plus " plus grand.

Cette rumeur particulière provient d'un informateur fréquemment cité sur Weibo, Digital Chat Station, dans un post qui affirme que ce téléphone aura un écran plat, un appareil photo à un seul trou et un design arrière qui ressemble aux Pixels actuels. Nous supposons que cela signifie une barre d'appareil photo proéminente qui traverse tout le dos du téléphone et une finition de couleur bicolore.

Bien que les téléphones phares petits et confortables ne soient pas la norme, nous avons vu quelques fabricants expérimenter ce facteur de forme plus petit. Le dernier ZenFone d'Asus est un appareil relativement petit et arrondi qui tient facilement dans la main. Sony, ces dernières années, a proposé la série Xperia 5 et - bien sûr - Apple avec l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini.

Il est donc clair qu'il existe une certaine demande pour ces petits appareils, mais juste pas autant de demande en général que pour les téléphones puissants à grand écran qui peuvent durer plus d'une journée avec une charge complète.

Pourtant, dans notre esprit, si Google peut réussir ce téléphone compact, il pourrait finir par être l'un des plus beaux téléphones du marché. S'il peut exploiter ce qui a fait du Pixel 5 un appareil si agréable à tenir et à utiliser, et combiner cela avec la puissance du Tensor, le stock Android 13 et l'excellente performance de l'appareil photo, alors il pourrait juste être sur un gagnant.

Écrit par Cam Bunton.