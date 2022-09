Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a confirmé que le prochain événement Made by Google aura lieu le 6 octobre, avec le coup d'envoi de l'action à 10h ET.

L'événement prévu fera suite à la révélation précoce que nous avons eu droit à la Google I/O, donc nous nous attendons à voir le lancement du Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la Pixel Watch et une nouvelle tablette Pixel.

-

La programmation de l'événement en octobre s'inscrit dans un schéma établi pour les appareils fabriqués par Google lui-même, suivant le lancement de l'iPhone et donnant aux fans d'Android un téléphone phare pour s'enthousiasmer au cours du dernier trimestre de l'année.

Tout se met en place.



Rejoignez-nous en direct pour #MadeByGoogle le 6 octobre à 10 heures (heure de Paris).



Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour et ajoutez-les à votre calendrier : https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X- Made By Google (@madebygoogle) 6 septembre 2022

Grâce à la révélation anticipée, cependant, nous en savons déjà beaucoup sur les plans de Google.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient être alimentés par une nouvelle puce Tensor 2, conçue à nouveau par Google, et faisant évoluer le design qui a été introduit avec les appareils Pixel 6. Mais il y a beaucoup plus à venir que juste une paire de nouveaux téléphones, car nous avons également la Pixel Watch et la Pixel Tablet à attendre avec impatience.

Avec la Pixel Watch, Google s'essaye pour la première fois à une montre, après avoir abordé le lancement de Wear OS par le biais d'autres fabricants. Il est confirmé que la nouvelle Pixel Watch offrira les fonctions Fitbit, et qu'il y aura également une version LTE de la montre.

Pendant ce temps, le retour aux tablettes suit la tendance d'un certain nombre de fabricants Android récents, mais donnera à Google une plate-forme pour développer davantage sa version grand écran d'Android, introduite dans Android 12L. La Pixel Tablet devrait prendre en charge la saisie au stylet. Elle est présentée comme le compagnon idéal de votre téléphone Pixel, et sera également alimentée par Google Tensor.

Écrit par Chris Hall.