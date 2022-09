Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google semble avoir confirmé qu'il va ajouter la possibilité de se connecter par le biais de communications satellites à la prochaine version d'Android, Android 14.

La nouvelle sort tout droit de la bouche (ok, du fil Twitter) de Hiroshi Lockheimer, un vice-président senior des plateformes et des écosystèmes chez Google, et indique une direction intéressante de voyage pour le monde des smartphones.

C'est fou de penser aux expériences des utilisateurs pour des téléphones qui peuvent se connecter à des satellites. Lorsque nous avons lancé le G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G + Wifi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Cool ! Hiroshi Lockheimer (@lockheimer), 1er septembre 2022 .

Au cours de la dernière semaine, les discussions ont commencé à porter sur les communications par satellite après que SpaceX d'Elon Musk se soit associé à T-Mobile pour annoncer un nouveau disque de connectivité utilisant sa technologie, et il semble que Google soit proactif sur ce front.

Pour l'instant, il semble peu probable que cela change la façon dont nous utilisons nos téléphones, sauf dans des situations très éloignées, où une faible connectivité par le biais d'un signal normal pourrait être renforcée en utilisant les communications par satellite pour vous permettre d'appeler et d'envoyer des messages comme vous le souhaitez.

Quoi qu'il en soit, si cette fonctionnalité est effectivement intégrée à Android 14, il faudra attendre fin 2023 avant qu'elle ne soit disponible sur les téléphones de la plupart des gens, et il faudra donc garder un œil sur ce sujet dans les mois à venir.

Écrit par Max Freeman-Mills.