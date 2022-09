Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Saviez-vous que la boutique Google Store propose une option permettant d'échanger votre ancien téléphone contre une réduction considérable sur le dernier Pixel 6a ? Il s'agit d'une offre étonnante destinée à rendre le nouveau modèle plus accessible à tous les utilisateurs.

Bien entendu, l'anniversaire de Google se rapproche de jour en jour. Il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à cette date, où nous pouvons nous attendre à des offres exceptionnelles, incluant peut-être même les derniers modèles Pixel. Mais d'ici là, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour échanger votre ancien appareil et obtenir une bonne affaire en retour ?

Cet article vous explique comment échanger votre ancien téléphone pour obtenir le Pixel 6a.

Le système de reprise sur Google Store est conçu pour fonctionner entièrement en ligne. En substance, vous pouvez soumettre un ancien appareil, qui se verra attribuer une valeur. Ensuite, cette valeur sera déduite du prix du téléphone que vous souhaitez acheter.

Pour commencer le processus, vous devez d'abord vous rendre sur le Google Store. Vous pourrez y sélectionner le nouveau Pixel et accéder à la page d'achat.

Sur la page d'achat, vous verrez l'écran de reprise avec l'option "Commencer la reprise", qui fera apparaître un court questionnaire sur le modèle et la marque de votre ancien appareil, ainsi que sur son état.

Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous obtiendrez une estimation de la valeur de l'appareil. Cette estimation ne concerne que la reprise. Votre ancien téléphone pourrait atteindre un prix plus ou moins élevé ailleurs.

Si vous êtes d'accord avec l'estimation donnée, vous pourrez procéder à l'achat. La boutique Google organisera la reprise par l'intermédiaire de l'un de ses partenaires.

Vous n'aurez pas besoin d'envoyer votre ancien téléphone avant de recevoir le nouvel appareil. C'est l'idéal si vous souhaitez échanger le téléphone que vous utilisez encore. En obtenant d'abord le nouveau modèle, vous aurez suffisamment de temps pour le configurer.

Une fois que vous aurez envoyé l'ancien appareil au partenaire de reprise, il sera inspecté pour vérifier que le téléphone est bien dans l'état que vous avez indiqué. Si l'état correspond à la description, la valeur estimée sera créditée par la même méthode que celle que vous avez utilisée pour acheter le nouveau Pixel.

Par exemple, si vous avez acheté le téléphone sur Google Store avec une carte de crédit Visa, la valeur de l'ancien téléphone sera créditée sur cette carte.

Si l'inspection révèle que l'état réel de l'appareil ne correspond pas à la description, il y aura deux options.

Soit une nouvelle estimation sera effectuée et créditée, soit votre téléphone sera renvoyé. Cela dépendra du fait que vous ayez choisi ou non l'option de récupérer le téléphone sans crédit au cas où les conditions ne correspondraient pas.

Vous devrez acheter le téléphone Pixel avec une carte de crédit si vous souhaitez le remboursement. Vous devrez envoyer le téléphone au partenaire de reprise de Google Store au maximum 30 jours après l'arrivée de votre nouveau téléphone. Sinon, la valeur de reprise que vous avez obtenue initialement ne sera pas valable.

Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'échanger un ancien téléphone Pixel contre un nouveau. Le Google Store accepte également les anciens téléphones Apple, LG, Samsung et Motorola. Notez qu'il n'est possible d'échanger qu'un seul téléphone par achat.

Lorsque vous envoyez votre ancien téléphone, il doit être préparé, emballé et expédié d'une manière spécifique. Le processus exact est décrit dans le kit de reprise. L'emballage ne doit pas contenir de câbles, de chargeurs ou d'autres accessoires utilisés avec l'ancien téléphone. Vous pouvez toutefois les envoyer à Google Store pour qu'ils soient recyclés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'option de reprise, vous trouverez les informations pertinentes et les meilleures offres possibles sur les pages suivantes :

Reprise au Royaume-Uni

Reprise en Allemagne

La reprise de votre ancien téléphone sera le meilleur moyen d'obtenir le nouveau Pixel 6a à un prix inférieur. En utilisant les liens ci-dessus, vous pouvez obtenir jusqu'à 250 £ ou 300 € de réduction sur le prix d'un Pixel 6a en échangeant votre téléphone avant le 30 septembre 2022.

Naturellement, il y a plus à attendre de Google Store au cours du mois suivant. L'anniversaire de Google aura lieu le 9 septembre et, si l'on en croit les offres d'anniversaire précédentes, il y aura des réductions et des offres intéressantes ce jour-là.

Vous pouvez rester informé des dernières offres de Google Store en vous inscrivant à la newsletter de Google Store.