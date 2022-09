Comment échanger votre ancien téléphone Android au meilleur prix ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez eu un œil sur le nouveau Pixel 6a, vous serez agréablement surpris d'apprendre que vous pouvez échanger votre ancien téléphone pour obtenir une meilleure offre sur ce nouveau modèle.

La reprise est disponible sur le Google Store. Vous pouvez obtenir une valeur estimée de votre ancien appareil et l'échanger pour obtenir le remboursement de cette valeur.

-

UK Trade-in

Reprise en Allemagne

L'envoi de votre téléphone demandera un peu plus d'efforts que la simple remise à un partenaire Google. Il est préférable de commencer par effectuer certains préparatifs.

Puisque vous envoyez votre ancien téléphone, il est essentiel de le débarrasser de toute information personnelle tout en conservant les données importantes. Pour ce faire, vous devez sauvegarder le téléphone en externe, effacer sa mémoire et vous assurer que toutes les cartes sont retirées avant de l'échanger.

Il existe plusieurs façons de sauvegarder les données importantes de votre téléphone. Vous pouvez utiliser un service en nuage, créer une sauvegarde via un ordinateur ou utiliser une unité de stockage comme une carte SD.

Les sauvegardes sur le cloud sont les plus simples. Les téléphones iOS et Android disposent tous deux de services de stockage dans le nuage intégrés - iCloud pour les iPhones et Google One (entre autres) pour Android.

Sauvegarder les données d'un iPhone via iCloud est facile. Il vous suffit de vous rendre dans vos paramètres iCloud et de cocher tous les éléments que vous souhaitez sauvegarder. Ensuite, appuyez sur "Sauvegarder maintenant" et les données sélectionnées seront sauvegardées dans le nuage.

De même, les utilisateurs d'Android peuvent sauvegarder leurs téléphones via leurs comptes Google. Cette méthode nécessite encore moins d'étapes : il suffit d'ouvrir les paramètres Google et d'appuyer sur "Sauvegarde".

En ce qui concerne les sauvegardes sur ordinateur, les données de l'iPhone peuvent être sauvegardées via iTunes après avoir connecté le téléphone à l'ordinateur. D'autre part, les téléphones Android agissent comme un stockage externe lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur, donc le transfert des fichiers pertinents sera le même qu'avec une clé USB ou un lecteur externe.

Enfin, l'utilisation d'une carte SD pour sauvegarder votre téléphone impliquera simplement de copier vos fichiers de la mémoire du téléphone sur la carte.

Une fois que vous avez sauvegardé toutes les données importantes, vous devez vous assurer qu'aucune information personnelle ne reste sur l'appareil. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine. Ce processus effacera la mémoire et supprimera toutes vos données et paramètres.

Selon le modèle de votre téléphone, la réinitialisation d'usine peut se trouver sous différents paramètres. Essayez de rechercher l'option ou allez dans les sections générales.

Une fois la réinitialisation effectuée, il est préférable de ne pas la prendre au pied de la lettre. Si vous voulez être sûr que toutes vos données ont vraiment disparu de l'appareil, nous vous recommandons de procéder à une vérification manuelle.

Il est essentiel de ne pas oublier de retirer les cartes SIM et SD du téléphone avant de l'envoyer. Les réinitialisations d'usine et les techniques d'effacement de la mémoire peuvent ne pas s'étendre à votre carte SD, ce qui signifie que les informations qu'elle contient peuvent rester intactes. Il en va de même pour la carte SIM.

Maintenant que votre téléphone a été sauvegardé et nettoyé en profondeur, vous pouvez l'envoyer en échange. Mais il y a un autre élément à prendre en compte : la façon dont vous allez emballer l'appareil.

La meilleure façon de préparer votre téléphone pour l'expédition est de l'emballer dans sa boîte d'origine. Si vous avez encore la boîte, elle sera le meilleur moyen de ranger l'appareil - après tout, la boîte a été conçue dans ce but précis.

Si vous n'avez plus la boîte, vous pouvez utiliser un autre emballage. Étant donné que le téléphone ne sera probablement pas aussi bien ajusté, fixez-le avec un rembourrage comme du papier bulle. Par ailleurs, avant d'emballer le téléphone, il serait judicieux de prendre plusieurs photos de chaque pièce de l'appareil pour documenter leur état au moment de l'envoi.

Vous pouvez en savoir plus sur ces sujets et sur d'autres détails en consultant les pages officielles de Google. Voici d'excellentes ressources pour en savoir plus sur la reprise :

UK Trade-in

Reprise en Allemagne

Mais ce n'est pas la fin des bonnes nouvelles ! Jusqu'au 30 septembre, vous pouvez obtenir jusqu'à 250 £ ou 300 € de réduction sur le prix d'un Pixel 6a lorsque vous échangez votre ancien téléphone, ce qui est une aide précieuse.

L'anniversaire de Google arrive également le 9 septembre. Cela signifie qu'il y aura probablement des offres incroyables pour de nombreux produits Google. Abonnez-vous à la newsletter de la boutique Google pour rester dans la boucle et découvrir les nouvelles offres dès qu'elles se présentent.