Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Des brevets récemment publiés ont révélé comment Google pourrait avoir l'intention de construire son propre téléphone pliable - comme le veut la rumeur depuis un certain temps - et les méthodes par lesquelles il pourrait construire une charnière et incorporer une caméra dans la lunette du grand écran interne.

Deux brevets en particulier - WO2022177607 et WO2022177596 - ont été soumis par Google à l'OMPI, et ont maintenant été publiés par l'organisation. Ces deux brevets sont respectivement intitulés "Integration of a hinge on a foldable device" et "Foldable device with bezel located camera".

-

Le premier de ces brevets montre un appareil capable de se replier complètement, où une partie de l'écran flexible se courbe à l'intérieur de la charnière du téléphone, comme le Moto Razr et l'Oppo Find N. Cette méthode signifie généralement moins de plis définis et visibles sur l'écran.

Quant à l'autre brevet - soumis pour la première fois en 2021 - le téléphone adopte une approche légèrement différente du Galaxy Fold en ce qui concerne le placement de la caméra selfie. Plutôt que de la dissimuler sous l'écran ou de lui faire subir une découpe en forme de trou, il semble que Google ait envisagé de la placer dans le cadre de l'écran.

Il convient de noter que, comme pour tout brevet, cela signifie rarement que nous verrons réellement un appareil sur le marché exactement comme ce qui est montré dans les croquis. Il s'agit plutôt d'idées sur la façon de construire des éléments spécifiques de ces téléphones et de les breveter pour protéger les idées du fabricant.

Des allégations ont précédemment suggéré que le téléphone pliable de Google est en préparation et qu'il adopterait une approche semblable à celle du Galaxy Fold, avec un grand écran interne qui se plie comme un livre.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 20 Juin 2022 Quels sont les meilleurs smartphones disponibles en 2022 ? Nous testons les dernières options de Google, Apple, Samsung, Oppo et bien d'autres pour

La spéculation était que nous le verrions lancé maintenant, mais l'appareil ne s'est pas matérialisé jusqu'à présent. Si et quand il est finalement lancé, nous pourrions voir que la méthode d'affichage pliable est similaire aux brevets, mais il serait surprenant qu'il fasse de ces encombrants bezels équipés de caméras une réalité étant donné leur épaisseur.

Écrit par Cam Bunton.