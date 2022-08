Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google nous a donné un bon aperçu de ses prochains téléphones Pixel lors de sa conférence I/O plus tôt cette année. La sortie de ces appareils est prévue pour l'automne, qui approche à grands pas.

Maintenant, nous avons un aperçu encore plus précis des téléphones, grâce à une vidéo publiée par le titan de YouTube, Unbox Therapy.

Lewis Hilsenteger a reçu des unités de développement précoces du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, et s'est rapproché des appareils, les pesant et les mesurant au passage.

La grande mise en garde est que les appareils n'ont pas de système d'exploitation amorçable, donc les fonctionnalités logicielles et les performances de l'appareil photo sont impossibles à tester sur ces unités de pré-production.

Cependant, nous avons obtenu beaucoup plus d'informations solides sur les prochains téléphones, dont la sortie est prévue en octobre de cette année.

L'écran du bootloader a révélé quelques infos sur les spécifications, le Pixel 7 ayant 8 Go de mémoire fournie par Samsung et 128 Go de stockage.

Le Pixel 7 Pro affiche 12 Go de mémoire vive Micron LPDDR5 et 256 Go de stockage.

Puis Lewis a sorti les étriers et on nous a montré une comparaison détaillée de la taille et du poids des nouveaux téléphones par rapport à leurs prédécesseurs.

Le Pixel 7 est 10 grammes plus léger que le Pixel 6, avec un poids de 195 g. Il est également légèrement plus étroit, avec une largeur de 73,2 mm, contre 74,9 mm pour le Pixel 6.

Ce n'est pas le changement le plus drastique, mais le Pixel 7 semble être un design plus portable et plus facile à mettre dans la poche.

Avec le Pixel 7 Pro, les dimensions et le poids sont très proches de son prédécesseur. Le nouveau téléphone est très légèrement plus fin, à l'exception de la bosse de la caméra, qui est la même.

Ce qui reste un mystère, c'est la capacité de la batterie, qui n'a pas pu être déterminée sur ces unités de pré-production. Nous sommes nombreux à espérer un pack plus conséquent, notamment sur le modèle Pro.

Écrit par Luke Baker.