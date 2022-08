Des appareils Google Pixel 7 apparaissent sur la FCC avant leur lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a teasé les Pixel 7 et 7 Pro lors de sa conférence de développeurs I/O en mai 2022, confirmant que les appareils étaient en route, et maintenant on pense qu'ils sont apparus sur le site de certification de la FCC.

Tous les appareils électroniques qui ont l'intention d'être vendus aux États-Unis doivent passer par la FCC et cela signifie généralement que nous nous rapprochons du lancement d'un appareil.

Repéré par MySmartPrice, on pense que quatre appareils Pixel 7 sont apparus sur le site de certification sous les numéros de modèle GE2AE, GQML3, GP4BC et GVU6C, et on pense que deux d'entre eux sont des appareils Pixel 7.

Le listing ne révèle pas grand-chose, si ce n'est que les appareils prendront en charge le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth et plusieurs bandes 5G, bien qu'il suggère que le lancement " automnal " approche.

Nous savons à quoi ressemblera l'arrière des Pixel 7 et 7 Pro après que Google ait révélé leur design lors de la I/O, mais certaines spécifications sont encore inconnues, ainsi que la date réelle de leur lancement. Il est dit que le Pixel 7 aura une taille d'écran comprise entre 6,2 pouces et 6,4 pouces, tandis que le 7 Pro aurait une taille d'écran de 6,7 pouces ou 6,8 pouces.

Il est confirmé que les deux appareils fonctionneront avec la puce Tensor 2 et nous savons d'après les images que le Pixel 7 offrira une double caméra arrière, tandis que le Pixel 7 Pro aura une triple caméra arrière. Les rumeurs affirment que les appareils Google Pixel 7 seront disponibles à partir du 13 octobre, bien que rien ne soit encore confirmé.

Pour l'instant, vous pouvez lire notre tour d'horizon des rumeurs concernant les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Écrit par Britta O'Boyle.