Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a publié la mise à jour majeure d'Android de cette année, Android 13, pour les téléphones Google Pixel.

La mise à jour annuelle est publiée plus tôt que prévu, étant donné qu'Android 12 est sorti en octobre dernier et qu'Android 11 est sorti en septembre 2020. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'Android 13 arrive cet automne. Le logiciel est disponible pour les bêta-testeurs depuis des mois, et ces bêta-testeurs ont révélé des fonctionnalités clés à venir avec Android 13. Pocket-lint a fait le tour des changements les plus intéressants dans notre guide Android 13.

-

Lire : Quand Android 13 arrivera-t-il sur mon téléphone ?

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d'Android 13 :

Personnaliser les icônes des applications non Google pour les assortir au fond d'écran de votre écran d'accueil.

pour les assortir au fond d'écran de votre écran d'accueil. Diffusion des messages des applications , y compris Google Messages, directement sur un Chromebook. Ceci est similaire à iMessage sur le Mac.

, y compris Google Messages, directement sur un Chromebook. Prise en charge du son spatial avec suivi de la tête Les sons semblent provenir d'un point fixe dans l'espace. Fonctionne lorsque vous bougez la tête en portant des écouteurs compatibles. Google ne précise pas quels sont les écouteurs qui le prennent en charge, à part les Pixel Buds Pro.

Définir les langues sur une base par application

Lecteur multimédia redessiné qui ajuste son apparence en fonction de ce qui est en cours de lecture.

qui ajuste son apparence en fonction de ce qui est en cours de lecture. Prise en charge de Bluetooth Low Energy

Amélioration du multitâche sur les appareils à grand écran Prise en charge du glisser-déposer pour le multitâche Meilleur rejet de la paume de la main lors de l'utilisation de stylos

Nouvelle permission pour réduire le spam de notification

Nouvelle option permettant de restreindre l' accès d'une application à vos photos et vidéos.

Google

À partir du 15 août 2022, les appareils Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 6 obtiendront Android 13 sous la forme d'une mise à jour logicielle over-the-air gratuite. Ou, si vous êtes prêt à installer Android 13 sur votre Pixel maintenant, les images OTA sont disponibles ici. La mise à jour logicielle devrait arriver plus tard cette année pour les appareils d'autres fabricants, notamment Asus, HMD, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Xiaomi et Samsung.

"Ce mois-ci, tous les appareils Pixel pris en charge fonctionnant sous Android 12 recevront la mise à jour logicielle Android 13, qui commence à être déployée pour la plupart des utilisateurs aujourd'hui. Le déploiement se poursuivra au cours des prochaines semaines en fonction de l'opérateur. Les utilisateurs recevront une notification dès que l'OTA sera disponible pour leur appareil", peut-on lire sur une page d'assistance de Google pour Android 13. "Vérifiez votre version d'Android et mettez à jour pour recevoir le dernier logiciel".

Semaine de la sécurité domestique, interview de Swann et plus encore - Pocket-lint Podcast ep. 165 Par Rik Henderson · 12 Août 2022 · Cette semaine, à l'occasion de la semaine de la sécurité domestique de Pocket-lint, le podcast est consacré aux dispositifs et technologies de

Si vous étiez dans la version bêta d'Android 13, vous obtiendrez la version finale d'Android 13 et pourrez rester inscrit pour recevoir les mises à jour bêta pour les prochains Feature Drops.

Écrit par Maggie Tillman.