Comment allumer la lampe de poche ou la torche sur votre téléphone Android ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez besoin de transformer rapidement votre téléphone en lampe de poche portable, il existe différentes options.

Le flash intégré de votre téléphone ne sert pas uniquement à prendre des photos et peut facilement être utilisé pour éclairer une pièce ou illuminer votre chemin.

Avec les smartphones Android modernes, il n'est plus nécessaire de télécharger une application de lampe de poche car la torche est intégrée directement dans le système d'exploitation. Suivez notre guide pour découvrir différentes façons de l'allumer à chaque fois que vous en avez besoin.

Sur les derniers téléphones Android, l'option permettant d'allumer votre lampe de poche est peut-être plus facilement accessible depuis la zone des paramètres rapides. C'est là que toutes vos notifications apparaissent et que vous y accédez normalement.

Pour activer votre lampe de poche ou votre torche (elle peut être marquée comme l'une ou l'autre), procédez comme suit :

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran de votre téléphone pour accéder aux paramètres rapides. Recherchez l'icône de la lampe de poche en haut de l'écran. Appuyez dessus pour l'allumer et appuyez une seconde fois pour l'éteindre.

Si vous ne la voyez pas, elle peut se trouver dans une autre partie du menu des paramètres rapides. Parfois, vous devez glisser à nouveau vers le bas pour développer le menu des paramètres rapides et afficher d'autres options.

Sur les téléphones Google Pixel, vous pouvez également glisser vers la gauche et la droite pour faire défiler d'autres options.

Vous trouverez peut-être aussi une option permettant de modifier ce qui apparaît dans le menu des paramètres rapides et où. Recherchez un bouton de modification ou de crayon dans le menu des paramètres rapides et appuyez dessus. Vous devriez alors voir une option permettant d'ajouter le bouton de la lampe de poche à cet endroit ou de le repositionner à un endroit utile.

Si vous voulez avoir les mains un peu plus libres lorsque vous devez allumer votre torche, vous pouvez également le faire avec votre voix.

Avec quelques commandes vocales, vous pouvez allumer votre lampe de poche à l'aide de Google Assistant.

Ouvrez Google Assistant en disant "Hey Google" ou "Ok Google". Puis lancez la commande "Allumer la lampe de poche" ou "Allumer la torche". La lampe s'allume alors

Répétez le processus pour l'éteindre à nouveau (en disant "Ok Google, éteindre la lampe de poche"). Vous pouvez également utiliser la commande "Ok Google, lampe de poche" et vous obtiendrez le même résultat.

Si vous êtes un peu fan d'Harry Potter, vous pouvez également allumer votre lampe de poche à l'aide de commandes de sorcier. Pour ce faire, dites "OK Google" suivi de "Lumos" ou "Nox" pour allumer ou éteindre votre lampe de poche, respectivement.

Sur certains téléphones Android, il est possible d'allumer votre torche en utilisant simplement un geste. Il s'agit d'un mouvement ou d'une action qui vous permet d'activer des actions rapides comme l'allumage de votre torche.

Ouvrez les paramètres de votre téléphone

Recherchez les gestes

Vérifiez s'il y a une option pour la lampe de poche.

Sur Android 13, il est possible d'utiliser les gestes "Quick Tap" qui se trouvent dans les paramètres des gestes. Vous pouvez la configurer de manière à ce qu'une pression rapide sur l'arrière de votre téléphone allume la lampe de poche.

Sur certains téléphones Motorola, vous pouvez allumer la torche en secouant votre téléphone d'un certain mouvement.

Sur les téléphones OnePlus, il existe une option permettant d'allumer la lampe torche avec des "gestes d'extinction de l'écran", qui consistent à écrire une lettre sur l'écran lorsque le téléphone est éteint. Il suffit donc de dessiner une lettre comme O, V, S, M ou W pour allumer la torche. Recherchez l'option "Gestes pour éteindre l'écran" dans les paramètres pour l'activer.

Écrit par Adrian Willings.