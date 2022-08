Les Google Pixel 7 et 7 Pro pourraient être lancés le 6 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a révélé le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro lors de la Google I/O et nous a dit que les appareils arriveraient plus tard cette année à l'"automne".

La société a pris de l'avance sur les fuites en montrant le design arrière des appareils, et elle a également confirmé qu'elle travaillait sur une puce Tensor de deuxième génération, mais c'est à peu près tout ce qui a été dit avec certitude.

Bien que plusieurs mois se soient écoulés depuis la Google I/O, il n'y a toujours pas de confirmation officielle quant à la date de lancement des Pixel 7 et 7 Pro. La plupart des rumeurs suggèrent le mois d'octobre, et Jon Prosser - qui a des antécédents peu reluisants - a maintenant affirmé que les appareils seront lancés le 6 octobre, ce qui les rendra probablement disponibles le 13 octobre.

Selon Prosser sur FrontPageTech, l'information provient de "sources très réputées" et il est dit que les Pixel 7 et 7 Pro seront disponibles en précommande à partir du 6 octobre, ce qui suggère que l'événement de lancement aura également lieu à cette date.

Rien d'autre n'a été révélé sur le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro, et Google n'a pas encore confirmé la date officiellement. Elle correspondrait aux précédentes dates de sortie des appareils Pixel de Google, cependant, donc c'est certainement une date à inscrire dans l'agenda. En attendant, vous pouvez lire toutes les rumeurs et les détails officiels fournis jusqu'à présent sur le Pixel 7 et 7 Pro dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.