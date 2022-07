Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Des spécifications clés concernant l'appareil photo des prochains téléphones phares de Google ont été révélées après une plongée profonde dans le code de la marque.

Kuba Wojciechowski, développeur et divulgateur expérimenté, s'est donné beaucoup de mal pour découvrir les informations sur les capteurs, que Google dissimule dans son code pour cette raison précise.

J'ai obtenu des informations sur les configurations matérielles des caméras de plusieurs futurs appareils Google Pixel. Bien que cela ne soit pas aussi important que le logiciel de Google - évidemment - cela révèle tout de même quelques changements intéressants. Thread pic.twitter.com/sPCcT6WjPa- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) 25 juillet 2022

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seraient tous deux équipés de capteurs Samsung Isocell GN1 de 50 mégapixels en tant que tireur principal, qui est le même capteur utilisé sur le Pixel 6 et 6 Pro.

Le capteur ultra-large restera également le même sur les prochains téléphones, ce sera le Sony IMX381 de 12 mégapixels.

Ce qui a changé, c'est la caméra téléobjectif sur le Pixel 7 Pro, qui sera le Samsung Isocell GM1, au lieu du Sony IMX576.

Ce module téléobjectif a une résolution de 48 mégapixels et un capteur de 1/2 pouce avec autofocus à détection de phase, vidéo Full HD jusqu'à 120fps et capacités vidéo 4K.

Des spécifications essentiellement équivalentes à celles du précédent capteur Sony, mais peut-être qu'en utilisant plus de capteurs de la même société, Google peut plus facilement faire correspondre les couleurs.

Les nouveaux téléphones seront tous deux équipés du même capteur selfie, l'Isocell 3J1 de 11 mégapixels, qui devrait permettre un déverrouillage facial semi-sécurisé.

On trouve également dans le code des détails sur des téléphones mystères non annoncés, l'un portant le nom de code Lynx et l'autre soupçonné d'être un appareil pliable, référencé comme P7.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 24 Novembre 2021 Les soldes du Black Friday offrent déjà des remises sur un certain nombre de téléphones.

Wojciechowski pense que le Lynx pourrait être un banc d'essai pour une nouvelle technologie d'appareil photo, mais il est également possible que nous voyions un nouveau modèle ajouté à la gamme.

Le Lynx possède le même GN1 primaire, mais aussi un Sony IMX787 à l'arrière et un IMX712 à l'avant.

Enfin, le pliable serait doté de la même primaire GN1 que le reste du peloton, aux côtés des caméras auxiliaires du Pixel 6 Pro, et de la caméra selfie du Pixel 6.

Bien sûr, il n'y a aucune garantie que cette info soit correcte, surtout qu'elle a été creusée à partir de données obscures, mais elle est néanmoins intéressante.

Et comme toujours, avec les téléphones Google, nous attendons que la magie vienne du logiciel, plutôt que du matériel.

Écrit par Luke Baker. Édité par Chris Hall.