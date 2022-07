5 raisons pour lesquelles vous devriez acheter le Google Pixel 6a

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Google Pixel 6a est enfin là et disponible à la commande, c'est donc le moment idéal pour examiner ce qui rend ce téléphone spécial.

L'appareil vient comme une alternative plus abordable au Pixel 6. Bien qu'il soit moins cher, et qu'il y ait quelques déclassements par rapport à ses prédécesseurs, c'est toujours un appareil génial.

Le Google Pixel 6a est livré avec du matériel génial et des fonctionnalités cool, alors plongeons et voyons ce qui fait que ce téléphone se démarque.

Nous ne pouvons pas parler du Google Pixel 6a sans parler de son apparence, n'est-ce pas ? Eh bien, le Pixel 6a est livré avec un look bicolore cool. La barre de la caméra vient en noir, contrastant avec le reste du corps du téléphone, et l'appareil est disponible en trois couleurs : sauge, charbon et craie.

Les Pixel sont bien connus pour les photos cool que vous pouvez prendre avec eux. Le Pixel 6a poursuit la tradition avec la même configuration à double caméra que nous avons vue dans les modèles précédents. Bien que cela soit moins que ce que nous avons vu dans le 6 Pro, par exemple, Google a toujours réussi à créer un appareil impressionnant pour prendre des photos avec. Cela est en partie dû aux objectifs disponibles, tandis que le plus gros morceau vient du côté logiciel du téléphone.

Le Pixel 6a est livré avec la Gomme magique qui vous permet de supprimer les éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur vos photos, afin que tout se fonde parfaitement. De plus, la fonction Real Tone vous aide à obtenir des photos précises.

Le Pixel 6a a la puce Tensor de Google sous le capot, la même que celle qui alimente le flagship Pixel 6 Pro, plus cher.

La puce Tensor est dotée d'une IA avancée sur l'appareil, de sorte que toutes vos apps peuvent se lancer à la vitesse de l'éclair - les pages Chrome se chargent rapidement, etc.

Elle est également la meilleure de sa catégorie pour la photographie computationnelle, ce qui vous permet de prendre des photos et des vidéos incroyables.

Un autre élément qui permet au Pixel 6a de se démarquer est l'attention portée à la sécurité des utilisateurs. Tout d'abord, la puce Titan M2 et le cœur de sécurité Google Tensor permettent au Pixel de mieux protéger vos données, rendant le téléphone plus résistant à tout type d'attaque.

Le téléphone est doté d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, vous offrant un moyen fiable de déverrouiller l'appareil et de vous assurer que personne d'autre ne peut y accéder.

Le Pixel 6a est également doté d'une protection IP67, ce qui vous évite d'avoir à l'enterrer dans du riz lorsque la pluie vous prend au dépourvu.

Avec toutes les applications et les choses cool que les téléphones peuvent faire pour nous de nos jours, il est devenu un véritable combat pour que votre batterie dure une journée entière. Heureusement, la batterie du Pixel 6a peut vous permettre de fonctionner pendant une journée entière. La fonction de batterie adaptative vous permet d'économiser de l'énergie sur les apps que vous utilisez rarement, en redirigeant l'énergie vers celles que vous utilisez réellement.

De plus, lorsque vous branchez votre téléphone, même quelques minutes comptent. Vous obtiendrez suffisamment de jus pour vous tenir quelques heures le temps de prendre tous vos essentiels et d'enfiler vos chaussures.

Achetez le Pixel 6a et recevez les Pixel Buds A-Series sur notre site. De plus, obtenez jusqu'à 200 £ de remboursement avec une reprise de téléphone éligible.

Le Google Pixel 6a est déjà disponible sur de nombreux marchés, alors achetez le vôtre dès maintenant !

Si nous vous avons convaincu que le Pixel 6a vaut la peine d'être acheté, sachez que toutes les commandes passées avant le 1er août 2022 recevront également des oreillettes Pixel Buds série A gratuites... C'est plutôt génial !