Recevez gratuitement les Pixel Buds série A pour toute commande de Pixel 6a.

(Pocket-lint) - Le très attendu Google Pixel 6a débarque enfin, et nous sommes ravis de pouvoir mettre la main dessus plus tôt que prévu.

Encore mieux pour tous ceux qui l'attendent avec impatience, c'est que nous avons un excellent cadeau pour tous ceux qui vont commander le Pixel 6a.

Pendant une période limitée, entre le 21 juillet et le 1er août, ceux qui achètent le nouveau Google Pixel 6a recevront une paire gratuite de Pixel Buds A-Series !

Bien qu'il s'agisse d'une offre fantastique, nous devons tout de même vous informer des restrictions. Tout d'abord, cette offre n'est disponible que pour les acheteurs de 18 ans et plus, et vous devrez fournir une adresse de livraison au Royaume-Uni.

L'achat doit également être effectué sur la boutique Google Store UK, alors assurez-vous de passer par le bon magasin. Il n'y a aucun moyen de transférer l'offre ou de l'échanger contre de l'argent.

Les Google Pixel Buds A-Series sont super élégants et polyvalents, et vous offrent un moyen confortable d'écouter de la musique où que vous alliez, même lorsque vous faites de l'exercice.

Les buds sont dotés d'un haut-parleur dynamique de 12 mm conçu sur mesure et d'un évent spatial pour réduire la pression intra-auriculaire et favoriser la conscience spatiale. Les Pixel Buds A-Series sont également dotés de microphones à double formation de faisceau.

L'autonomie de la batterie est également très bonne, avec 5 heures d'écoute ou jusqu'à 2,5 heures de conversation. L'étui contient également suffisamment d'énergie pour alimenter vos écouteurs pendant environ 24 heures d'écoute ou jusqu'à 12 heures de conversation. Une simple charge de 15 minutes des oreillettes dans l'étui de recharge vous permettra de les utiliser pendant 3 heures.

Les Pixel Buds série A peuvent être utilisés pour mettre sous tension l'Assistant Google, ce qui est plutôt chouette. Ils sont également dotés de capteurs de proximité IR, qui aident les buds à détecter automatiquement quand vous les portez pour lire et mettre la musique en pause.

Une autre caractéristique notable est la réduction passive du bruit. Toutefois, cette caractéristique peut en décevoir certains.

Pour que ces écouteurs soient moins chers que les Pixel Buds Pro, la société a renoncé à la fonction d'annulation active du bruit, que l'on retrouve dans la plupart des écouteurs et des casques de nos jours. D'un autre côté, ces bourgeons sont à 99,99 £, mais vous les obtenez gratuitement, donc nous ne regarderons pas un cheval donné dans la bouche.

Comme mentionné, les écouteurs Pixel Buds série A gratuits sont offerts à ceux qui commandent le nouveau Pixel 6a. Celui-ci est un téléphone économique assez génial de 6,1 pouces qui apporte d'excellentes spécifications pour un prix plus petit que d'habitude.

Le même look bicolore que nous avons trouvé dans le Pixel 6 et 6 Pro est étendu dans le modèle 6a, avec la barre de la caméra à l'arrière venant en noir. En parlant de caméras, le Pixel 6a en propose deux à l'arrière, une double pixel large de 12,2 mégapixels et une ultrawide de 12 mégapixels.

Le téléphone est doté d'un processeur Google Tensor, de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go. La batterie vous durera une journée complète, mais vous pouvez étendre cette durée de vie à trois jours si vous utilisez la fonction Extreme Battery Saver.

Le Pixel 6a coûte 399 £ et est disponible en trois couleurs : Sage, Chalk et Charcoal.

Si vous avez hâte de vous procurer le Pixel 6a, assurez-vous de faire votre achat avant le 1er août pour obtenir les écouteurs gratuits avec votre commande !