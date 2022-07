Quand Android 13 arrivera-t-il sur mon téléphone ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Android 13 est déjà sorti en version bêta publique, ce qui signifie que toute personne possédant un appareil éligible peut tester la prochaine mise à jour logicielle majeure du système d'exploitation mobile Android de Google.

Google a présenté en avant-première la mise à jour et toutes ses nouvelles fonctionnalités lors de la conférence I/O 2022 en mai, mais la sortie officielle d'Android 13 pour les téléphones Pixel et les autres appareils ne se fera probablement pas avant le mois d'août. Si vous êtes confus à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Pocket-lint a rendu les choses faciles à comprendre pour vous. Vérifiez ci-dessous la marque de votre téléphone. S'il est répertorié, vous pouvez exécuter une certaine forme d'Android 13 - qu'il s'agisse de la bêta actuelle ou de la version stable à venir.

Android 13 commencera à être déployé d'abord sur les appareils Google Pixel éligibles plus tard cet été ou au début de l'automne, selon le propre calendrier de Google. La société a publié la version préliminaire d'Android 13 pour que les développeurs puissent la tester en février, puis elle a commencé les versions bêta au printemps. Elle espère maintenant atteindre la stabilité de la plateforme cet été, ce qui signifie qu'un déploiement final pour tous les appareils éligibles devrait commencer en août ou septembre 2022.

Android 13 sera finalement disponible pour la plupart des téléphones Android les plus récents et pour les téléphones Android les plus récents et à venir. C'est le moment de déterminer quel est votre téléphone exact pour savoir s'il sera pris en charge.

Dès que les fabricants de téléphones Android les plus populaires annonceront quand ils prévoient de prendre en charge et de déployer Android 13 sur leurs appareils, Pocket-lint mettra à jour cette page avec les dernières informations disponibles.

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G.

Seuls les Pixel les plus récents seront éligibles à la version stable d'Android 13, les séries Pixel 3 et antérieures ayant toutes reçu le bâton court. La bêta publique actuelle est disponible pour les Pixel 4 et plus récents.

La version bêta publique actuelle d'Android 13 est également disponible sur quelques téléphones non Google, comme le OnePlus 10 Pro. OnePlus n'a pas dit quand il prendra en charge la version stable.

La version bêta publique actuelle d'Android 13 est disponible pour l'Oppo Find X5 Pro. Oppo n'a pas dit quand il prendra en charge la version stable.

La version bêta publique actuelle d'Android 13 est disponible pour le Realme GT 2 Pro. Realme n'a pas dit quand il soutiendra la version stable.

Google a déclaré qu'il étendrait le support de la bêta publique d'Android 13 à d'autres marques de téléphones, mais les fabricants ne sont pas obligés de participer. Samsung aurait lancé son propre programme bêta Android 13 One UI 5.0 à la fin du mois de juillet 2022, avec un support pour les séries Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

