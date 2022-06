Voici le Google Pixel 6a dans toute sa gloire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé le Pixel 6a lors de sa conférence des développeurs I/O en mai, mais l'appareil n'est pas encore disponible à l'achat. Alors que nous en savons beaucoup à son sujet, et que nous avons vu quelques photos officielles, un leaker bien connu a maintenant révélé le Pixel 6a dans toute sa gloire.

Evan Blass - plus connu sous le nom de @evleaks - a publié le Google Pixel 6a dans toute sa gloire sur Twitter. L'appareil a été montré sous tous les angles, dans toutes les couleurs et il y a même des images de marketing pour régaler vos yeux.

Le Google Pixel 6a présentera un design similaire à celui des Google Pixel 6 et 6 Pro, offrant une bande à l'arrière qui s'étend sur la largeur du téléphone pour le boîtier de la caméra. Il sera disponible en trois couleurs, noir/gris, blanc/crème et vert et il aura un indice IP67 contre l'eau et la poussière.

@evleaks

Il y a un écran Full HD+ de 6,1 pouces avec une caméra frontale perforée en haut de l'écran au milieu, et il offre un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. À l'arrière, il y a une double caméra avec un capteur principal de 12,2 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Sous le capot, le Pixel 6a fonctionne sur la puce Tensor de Google avec 6 Go de RAM et il dispose d'une batterie de 4306 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W. Le Google Pixel 6a sera disponible en précommande à partir du 21 juillet, et arrivera en magasin le 28 juillet. Il sera proposé à partir de 449 dollars aux États-Unis et 399 livres sterling au Royaume-Uni.

Écrit par Britta O'Boyle.