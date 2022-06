Un nouveau déballage du Pixel 6a nous donne un bon aperçu du prochain téléphone de Google.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé le Pixel 6a lors de la Google I/O en mai, mais il ne devrait toujours pas être parmi nous avant juillet. En attendant, Internet comble les lacunes avec un certain nombre de fuites, cette fois sous la forme d'une vidéo d'unboxing.

Cette fois-ci, c'est Fazil Halim qui nous montre un échantillon malaisien du téléphone et, pour un téléphone économique, nous devons dire qu'il a l'air bien en chair.

La vidéo est en malais, mais la meilleure chose à faire est probablement de regarder et d'assimiler ce qu'on vous montre - et il y a assez d'anglais pour suivre, surtout quand il s'agit de commenter le fait que 18W n'est pas vraiment une charge rapide.

Il y a une comparaison avec le Pixel 6 Pro afin que vous puissiez avoir une idée de la taille de ce nouveau téléphone et bien que nous sachions déjà tout sur ce téléphone grâce à l'annonce officielle de Google, il est agréable de voir ce téléphone en chair et en os et d'avoir une meilleure idée de ce à quoi il ressemble.

Le Google Pixel 6a va coûter 449 $ / 399 £ / 459 € lorsqu'il sera lancé en juillet il offrira un écran 60Hz de 6,1 pouces, sera livré avec une puce Tensor de Google, et une paire de caméras arrière de 12 mégapixels.

Il est conçu pour être une prise plus abordable sur le Pixel et dans le passé, il s'est avéré être un modèle populaire car il donne accès à cette caméra Pixel sans le coût.

Alors, pendant que nous attendons tous le lancement de ce téléphone, profitez de la vidéo et des commentaires candides d'Halim.

Écrit par Chris Hall.