Google prépare peut-être un téléphone mystérieux haut de gamme

(Pocket-lint) - Google a annoncé ses prochains combinés Pixel 7 et Pixel 7 Pro, et il y a eu beaucoup de rumeurs sur son prochain pliable, mais maintenant, il semble que quelque chose d'autre est en préparation.

9to5Google a trouvé des preuves d'un appareil Pixel supplémentaire qui dispose d'un écran haut de gamme.

L'équipe là-bas a creusé dans le code disponible publiquement qui provient du projet Android Open Source.

Dans ce code, Google utilise des noms de code pour ses appareils non commercialisés. C10 et P10 font référence à Cheetah et Panther, les noms de code du Pixel 7 Pro et du Pixel 7.

Il y a également des références à deux autres noms de code félins : Felix et Lynx. On s'attend à ce qu'il s'agisse du Pixel 7a et éventuellement du Pixel pliable.

Si cela ne suffisait pas, le code se prépare à supporter l'affichage d'un appareil complètement différent, dont le nom de code est G10.

Il n'y a actuellement aucun nom de code de créature à fourrure attaché à cela, et le téléphone à venir est quelque chose de mystérieux.

Jusqu'à présent, il semble qu'il sera alimenté par une puce Tensor, et est donc susceptible d'être dans la série Pixel.

Il sera capable de taux de rafraîchissement de 120Hz, tout comme le Pixel 6 Pro, et la résolution de 1440x3210 et la taille de 71x155mm correspondent au 6 Pro, aussi.

Cela signifie que le G10 ne peut pas faire référence à la prochaine tablette Pixel et sera un appareil de poche.

Donc, bien que nous ne sachions pas grand-chose pour le moment, il est intéressant de voir. Peut-être que Google suivra les traces d'Apple et sortira un modèle Pro Max, pour l'instant cependant, il semble que nous devrons attendre et voir.

Écrit par Luke Baker.