Fuite des caractéristiques des écrans des Google Pixel 7 et 7 Pro

(Pocket-lint) - Google a révélé plusieurs détails sur les prochains Pixel 7 et 7 Pro lors de sa conférence de développeurs I/O à la mi-mai, mais il ne nous a pas révélé toutes les spécifications.

Nous savons à quoi ressembleront les appareils à l'arrière - des versions raffinées des Pixel 6 et 6 Pro - et nous savons comment le matériel interne s'améliorera sur la puce Tensor, mais nous ne connaissons pas de détails sur les écrans, ce à quoi ressemble l'avant des combinés, ou des choses comme la RAM et le stockage.

Un rapport de 9to5Google a détaillé ce que nous pouvons attendre des écrans des Pixel 7 et 7 Pro cependant. Selon le rapport, qui provient de la découverte de détails dans le code du projet Android Open Source, les Pixel 7 et 7 Pro seront dotés des mêmes écrans que leurs prédécesseurs avec quelques retouches.

Le Pixel 7 offrira apparemment un écran de 2400 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Pixel 7 Pro aura un écran de 3120 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux sont dits être des panneaux Samsung et les mêmes que ce que les Pixel 6 et 6 Pro offrent.

Il est dit que l'écran du Pixel 7 sera 1 mm plus étroit et 2 mm plus court que le Pixel 6 cependant, tandis que le Pixel 7 Pro est dit obtenir un mode 1080p natif. On pense que ce mode sera utilisé pour permettre la conservation de la batterie, en rendant tout à 1080p et en permettant au panneau d'upscaler le contenu à 1440p.

Pour l'instant, les spécifications d'affichage des Google Pixel 7 et 7 Pro ne sont pas officielles, mais vous pouvez lire tout ce que nous savons jusqu'à présent sur les combinés dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.