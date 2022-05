Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon un rapport récent, Google Assistant, l'assistant numérique intelligent à commande vocale de la société, sera bientôt capable de mieux comprendre les mots et les noms que vous utilisez fréquemment.

Grâce à sa "reconnaissance vocale personnalisée", Google Assistant sera en mesure de stocker et de traiter ces données uniquement sur votre smartphone - sans les envoyer dans le nuage - ce qui pourrait améliorer sa capacité à répondre et à comprendre ce que vous dites.

C'est ce qu'annonce 9to5Google dans un rapport qui détaille certains des changements qu'il a repérés dans le code de l'application Google sur le Play Store.

Après avoir décompliqué l'application, le site rapporte que cette "reconnaissance vocale personnalisée" stocke des enregistrements sur votre téléphone/appareil, et que ces données peuvent être supprimées à tout moment, simplement en désactivant la fonction.

Il s'agit d'une amélioration de la capacité qu'a déjà Google Assistant de reconnaître votre voix lorsque vous utilisez la phrase de réveil "Hey Google", en l'étendant aux mots que vous utilisez, ainsi qu'aux commandes et demandes réelles que vous faites.

Comme le rapporte 9to5Google, les enregistrements de ces demandes seront ensuite analysés sur l'appareil, ce qui facilitera la transcription et rendra les réponses plus précises et plus pertinentes à l'avenir.

Le rapport indique également qu'il s'agira probablement d'une fonctionnalité facultative lors de son lancement officiel et qu'elle ne sera pas activée par défaut. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que les enregistrements de vos demandes soient conservés quelque part, cela ne devrait pas se faire par défaut. Vous devrez l'activer pour que cela fonctionne.

Si et quand cette nouvelle fonctionnalité arrivera, elle ne fera probablement pas l'objet d'une grande révélation, mais probablement d'un billet de blog Google au moment de sa sortie. Nous garderons l'œil ouvert et vous tiendrons au courant si cela se produit.

Écrit par Cam Bunton.