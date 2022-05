Nouveau retard dans le déploiement du Pixel de Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La rumeur veut depuis longtemps que Google travaille sur un smartphone Pixel pliable. L'appareil devait initialement être lancé à la fin de 2021, avant que les rumeurs ne prétendent qu'il était repoussé au quatrième trimestre de 2022.

C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent le Pixel pliable, car le dernier rapport suggère qu'il a été retardé, encore une fois.

Selon le site sud-coréen The Elec, Google a reporté le lancement du Pixel pliable. Le site affirme que "des personnes familières avec la question ont déclaré que le report est probablement dû au fait que le produit n'est pas aussi complet que Google le souhaite".

Quand - ou si - il est lancé, le Pixel pliable devrait adopter une approche similaire à celle du Samsung Galaxy Z Fold 3, offrant un design de style livre avec un pli vertical. Samsung Display devrait fournir le panneau et il est dit qu'il y aura un écran principal de 7,57 pouces avec un écran de couverture de 5,78 pouces.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 26 Peut 2022

Selon les rumeurs, le Pixel pliable fonctionnerait avec la puce Tensor interne de Google et aurait la même configuration de caméra que le Pixel 5. D'autres rumeurs suggèrent que l'écran offrira un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qu'il y aura 12 Go de RAM. Rien de tout cela n'a d'importance s'il n'arrive pas cette année.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le téléphone Pixel pliable dans notre article séparé, mais il semble que nous ferions mieux de ne pas être trop excités pour le moment.

Écrit par Britta O'Boyle.