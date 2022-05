Une vidéo de déballage du Google Pixel 6a fait l'objet d'une fuite précoce.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Google Pixel 6a a été annoncé lors de la conférence des développeurs I/O de la société le 11 mai, mais il ne sera pas disponible à l'achat avant la fin du mois de juillet.

Nous savons déjà à quoi l'appareil ressemblera et quelles spécifications il offre, mais une vidéo d'unboxing de Google France qui a fuité tôt nous donne un aperçu supplémentaire du téléphone de milieu de gamme.

Sans surprise, la vidéo a maintenant été rendue privée, bien que TechDroider ait capturé quelques captures d'écran des trois minutes de mise en main, que vous pouvez voir dans le tweet intégré ci-dessous. La vidéo a détaillé les spécifications du Google Pixel 6a, et a montré le capteur d'empreintes digitales à l'écran, qui, selon certains, semble plus rapide que le Google Pixel 6.

Il n'y a pas de prise de courant dans la boîte du Pixel 6a, il faut donc s'en souvenir, mais vous aurez un câble USB-C et un adaptateur USB-C vers A, ainsi qu'un guide de démarrage rapide, un éjecteur de carte SIM et des papiers de garantie et de réglementation.

Le Google Pixel 6a est livré avec un écran de 6,1 pouces offrant une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a une double caméra à l'arrière composée d'une caméra principale de 12,2 mégapixels et d'un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels.

Vous pouvez lire tout sur le Google Pixel 6a dans notre article séparé. Nous avons également un article sur la façon dont il se compare aux fleurons que sont les Pixel 6 et 6 Pro. Les précommandes du Pixel 6a commencent le 21 juillet 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.