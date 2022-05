Google présente le design des Pixel 7 et 7 Pro et confirme le Tensor 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a créé une autre surprise lors de sa conférence I/O en donnant un solide coup d'œil aux smartphones Pixel 7 et 7 Pro, dont la rumeur avait déjà été lancée.

Elle a confirmé que les téléphones se dirigent vers une date de sortie cet automne, et les images qu'elle a dévoilées sont plus que complètes et suffisantes pour continuer.

La bande distinctive de la caméra qui a orné le Pixel 6 et 6 Pro revient pour 2022, bien que cette fois elle soit faite d'aluminium solide par rapport à l'ancienne version en verre.

Cela laisse les unités de caméra comme des découpes de la bande et a un aspect encore plus futuriste à elle, si vous nous demandez.

Parallèlement aux images, Google a confirmé que les téléphones fonctionneront sur sa prochaine version de Tensor, ce qui signifie qu'ils fonctionneront à nouveau sur sa propre puce.

Puisque Tensor est au cœur de tant d'excellentes capacités photographiques de la ligne Pixel et plus encore, ce sera une aubaine pour les utilisateurs de Google ou toute personne cherchant à mettre à niveau vers un nouveau Pixel. Les deux téléphones seront également livrés avec Android 13.

Plus de détails sont minces sur le sol pour le moment, cependant - le Pixel 6A était la véritable star du spectacle de Google du point de vue du téléphone, et sera sorti beaucoup plus imminemment. Nous devrons attendre jusqu'à plus tard en 2023 pour en savoir plus sur les Pixel 7 et 7 Pro.

Écrit par Max Freeman-Mills.