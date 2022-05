Google annonce un Pixel 6a plus petit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que le grand centre d'intérêt de Google I/O 2022 est le logiciel et les nouvelles des développeurs, la société ne pouvait pas laisser la keynote d'ouverture sans annoncer un nouveau matériel aussi.

La grande nouvelle, c'est que nous allons enfin avoir un Pixel 6a, ce qui signifie que le Pixel 6 est tout aussi intéressant, mais dans un format plus petit et plus abordable.

Le dernier membre de la famille Pixel a la même bande de caméra reconnaissable à l'arrière, et dans des couleurs similaires : variantes noires, blanches et vertes à deux tons. De plus, son cadre est fabriqué à partir d'aluminium recyclé.

Une grande partie de son attrait réside dans son prix. Aux États-Unis, il est proposé à seulement 449 dollars et dispose du chipset Google Tensor qui équipait les Pixel 6 et Pixel 6 Pro originaux.

Il y a un système de double caméra à l'arrière, composé d'une primaire de 12,2 mégapixels et d'une ultra-large de 12 mégapixels, et ils seront capables de toutes les mêmes fonctionnalités avancées trouvées dans le Pixel 6 et 6 Pro.

Cela signifie que les fonctionnalités alimentées par l'élément d'apprentissage automatique du processeur Tensor sont incluses, comme le mode nuit pour faciliter les prises de vue en basse lumière et la Gomme magique pour supprimer les éléments indésirables des photos.

L'appareil profitera également de la fonction Real Tone, qui permet d'obtenir des tons de peau précis, quelle que soit votre origine ethnique, et de la fonction Face Unblur, qui permet d'éviter les selfies ratés. Et ces selfies sont pris avec un appareil photo frontal de 8 mégapixels.

Avec son écran de 6,1 pouces, il sera légèrement plus petit que l'un des deux autres Pixel actuels, et dispose d'une dalle 60Hz avec Corning Gorilla Glass 3 sur le dessus.

En ce qui concerne les spécifications, il dispose de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d'une batterie de 4306 mAh qui, selon Google, durera plus de 24 heures.

Le téléphone sera livré chargé avec la dernière version d'Android 12, et avec la promesse que vous obtiendrez un minimum de cinq ans de correctifs de sécurité.

Meilleur smartphone 2022 : Nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à l'achat. Par Chris Hall · 11 Peut 2022

Le Pixel 6a sera disponible en précommande à partir du 21 juillet, et disponible à l'achat à partir du 28 juillet.

Écrit par Cam Bunton.