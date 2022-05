Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous nous rapprochons de plus en plus d'une sorte de révélation officielle ou du moins d'une confirmation de Google qu'il travaille sur un téléphone pliable, si l'on en croit les fuites et les analystes du secteur.

Il s'agit d'un projet qui serait dans les tuyaux depuis très longtemps, mais les dernières informations suggèrent que le téléphone pourrait ne pas être trop radical lorsqu'il arrivera.

Ross Young, une source industrielle chevronnée, a affirmé que le téléphone aura une taille d'écran similaire, lorsqu'il sera ouvert, à celle du Samsung Galaxy Z Fold 4, la prochaine révision par Samsung de son plus grand téléphone pliable.

Le Z Fold 4 et le Google foldable auront des écrans pliables de taille similaire, mais l'écran du Google cover sera un peu plus petit avec 5,8". Cela devrait signifier qu'il aura un rapport d'aspect plus large que le Fold 4 de Samsung de 6,19". Vous en saurez plus lors de notre conférence la semaine prochaine - Ross Young (@DSCCRoss) 2 mai 2022

Le fait qu'il aura un écran de couverture plus petit, comme l'indique Young, suggère que si la taille globale des écrans internes pourrait être similaire, le ratio dans lequel ils sont disposés pourrait être différent. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de variété sur le marché.

C'est aussi une bonne nouvelle parce que si le Galaxy Z Fold 3 est un téléphone pliable excellent et raffiné, certains trouveront qu'il est aussi très étroit lorsqu'il est en mode plié, donc un téléphone plus large et plus plat pourrait bien faire l'affaire.

Écrit par Max Freeman-Mills.