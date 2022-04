La première bêta publique d'Android 13 est arrivée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La première bêta publique d'Android 13 est désormais disponible pour que tout le monde puisse la tester - à condition de posséder un appareil Pixel compatible.

Après deux mois de présence dans une preview pour développeurs, et juste comme prévu, Android 13 est passé au stade de la bêta publique. Google a annoncé mardi que toute personne exécutant déjà la developer preview devrait automatiquement recevoir la nouvelle bêta publique. Pour ceux qui n'étaient pas dans la developer preview, vous pouvez installer la bêta sur un appareil Pixel pris en charge. Assurez-vous simplement qu'il s'agit de votre appareil secondaire, car la version bêta publique peut encore introduire des bogues et causer des problèmes.

Pour en savoir plus sur la bêta publique, y compris quels téléphones Pixel peuvent l'exécuter, et comment l'obtenir, consultez le guide Android 13 de Pocket-lint.

Google a déjà révélé les fonctionnalités les plus intéressantes d'Android 13 lorsqu'il a annoncé l'aperçu pour les développeurs plus tôt cette année. Les changements les plus marquants incluent la prise en charge de l'audio Bluetooth Low Energy (LE), un moyen de restreindre les photos auxquelles une application peut accéder, des options de thématisation des icônes d'applications et une permission de notifications pour éliminer le spam. La version bêta publique a également ajouté quelques améliorations de fond, comme une nouvelle autorisation d'accès aux fichiers multimédias partagés dans le stockage local. Elle sera désormais spécifique au type de média auquel une application doit accéder (comme les images et les vidéos) au lieu d'autoriser l'accès à tous les fichiers.

La version bêta publique d'Android 13 est arrivée avant la conférence annuelle des développeurs de Google, Google I/O, qui aura lieu en mai. L'I/O devrait être l'endroit où Google annonce officiellement Android 13 et fait la démonstration de certaines de ses nouvelles fonctionnalités et capacités. Gardez à l'esprit que la version bêta n'est pas une version finale et stable d'Android 13. Celle-ci arrivera plus tard dans l'année pour les appareils Android les plus récents.

Écrit par Maggie Tillman.