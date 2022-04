Les spécifications du Google Pixel 6a fuient avec de nouvelles informations.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On s'attend fortement à ce que Google annonce le Pixel 6a lors de sa conférence des développeurs I/O en mai, surtout après que l'appareil soit récemment apparu sur le site de certification de la FCC.

En dehors de cela, il y a eu de multiples rumeurs autour du Pixel 6a au cours des deux derniers mois et la dernière vient d'un informateur assez fiable qui révèle des spécifications clés.

LeLeaker Yogesh Brar a tweeté une liste de spécifications pour le Pixel 6a, qui comprend un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, une batterie de 4800mAh avec une charge rapide de 30W, le chipset Google Tensor et 6GB ou 8GB de RAM.

Brar a également affirmé que nous verrions un écran Full HD+ de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 128 Go de stockage interne et il a déclaré qu'il y aurait une double caméra à l'arrière composée d'une caméra principale de 12,2 mégapixels et d'une caméra ultra large de 12 mégapixels.

Google Pixel 6a

(rumeur)



-Dalle OLED Full HD+ de 6,2 pouces, 90 Hz

-Socteur Tensor GS101

-RAM de 6 Go/8 Go

-Stockage de 128 Go

-Caméra arrière- 12.2MP (IMX363) + 12MP (IMX386) (UW)

-Caméra avant- 8MP(IMX355)

-Android 12

-4,800mAh batterie, 30W de charge

-impression digitale à l'écran- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2022

Enfin, il est affirmé que le Pixel 6a aura une caméra frontale de 8 mégapixels et fonctionnera sous Android 12.

Une grande partie de ce que Brar dit soutient les revendications précédentes, bien que les informations sur la batterie soient nouvelles et que les informations sur la caméra contredisent l'idée que le Pixel 6a aura la même configuration de caméra que le Pixel 5a 5G. Il a précédemment été signalé qu'une caméra principale de 12,2 mégapixels et une caméra ultra large de 12 mégapixels seraient présentes sur le Pixel 6a cependant.

Pour l'instant, rien n'est officiel. La Google I/O démarre le 11 mai 2022, il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre si Google y annonce l'appareil de milieu de gamme. Pour l'instant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 6a dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.