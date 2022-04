Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Pixel 6a de Google fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant, la plupart des rapports suggérant qu'il sera lancé en mai lors de la I/O de Google. La plupart des rapports suggèrent qu'il sera lancé en mai lors de la conférence I/O de Google. Cette rumeur est maintenant confirmée par la preuve qu'un nouveau dispositif Pixel est passé par la base de données de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, comme l'a d'abord repéré Droid Life.

Gardez à l'esprit que le Pixel 5a à 499 $ de l'année dernière est apparu à la FCC avant son lancement un mois plus tard. Il a succédé au Pixel 4a. Mais les premiers téléphones économiques de série A de Google étaient les Pixel 3a et 3a XL. Ceux-ci ont chacun été expédiés à peu près en même temps que la conférence I/O de l'entreprise en mai, donnant le coup d'envoi d'un cycle de sortie en milieu d'année pour la gamme de téléphones Pixel. Il n'est donc pas surprenant que le Pixel 6a fasse surface maintenant, alors que la conférence virtuelle I/O 2022 de Google doit commencer le 12 mai prochain. Le Google Pixel 6a est également apparu récemment sur Geekbench aux côtés du Pixel 6.

Selon le listing Geekbench, le Pixel 6a fonctionnera sous Android 12 - ce qui suggère qu'il apparaîtra plus tôt que les Pixel 7 et 7 Pro, qui devraient être les premiers appareils fonctionnant sous Android 13. Le listing montre également que le Pixel 6a arbore 6 Go de RAM, ce que les rumeurs passées ont affirmé. Les tests montrent même que le Pixel 6a fait mieux que le Pixel 6 dans les tests monocore et multicore, indiquant qu'il sera aussi puissant que son frère phare. Le prochain téléphone devrait en outre présenter un design modelé sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 6a dans notre dossier séparé.

Écrit par Maggie Tillman.