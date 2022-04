Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Pixel 6a de Google fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant, la plupart des rapports suggérant qu'il sera lancé en mai lors de la conférence des développeurs I/O de Google.

Beaucoup de rumeurs ont affirmé que l'appareil de milieu de gamme fonctionnerait sur le même matériel que le flagship Pixel 6, avec la puce Tensor de Google sous le capot, et la fuite la plus récente confirme cela.

Le Google Pixel 6a est apparu sur Geekbench aux côtés du Pixel 6 et les tests voient le Pixel 6a faire mieux dans les tests monocore et multicore, ce qui suggère qu'il sera aussi puissant que son frère phare.

Selon le listing Geekbench, le Pixel 6a fonctionnerait sous Android 12 - ce qui suggère qu'il apparaîtra plus tôt que les Pixel 7 et 7 Pro, qui devraient être les premiers appareils fonctionnant sous Android 13. Le listing montre également que le Pixel 6a est doté de 6 Go de RAM, ce que les rumeurs passées ont suggéré.

Pas grand-chose d'autre n'est donné par le listing Geekbench, bien que les spéculations précédentes aient dit que le Pixel 6a sera livré avec un écran Full HD+ de 6,2 pouces et un design similaire au Pixel 6. On pense qu'il aura les mêmes spécifications de caméra que le Pixel 5a 5G, qui est le principal domaine dans lequel il devrait différer du Pixel 6.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Pixel 6a dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.