Google pourrait proposer la détection de tracker Bluetooth directement dans Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google essaierait d'intégrer la prise en charge des trackers Bluetooth tels que Tile et AirTag directement dans Android.

9to5Google a fouillé le code de la dernière version des services Google Play (version 22.12.13) et, ce faisant, a récemment repéré des mentions d'"alertes d'appareils inconnus" et de "notification de détection de balise inconnue" pour les balises de suivi Bluetooth Low Energy. Il a également découvert des références "Tile" et "AirTag", éventuellement utilisées pour désigner respectivement les trackers Tile et Apple AirTag.

Cela signifie-t-il que Google travaille sur la capacité de détecter, contacter et cingler les balises de suivi Bluetooth à partir de votre appareil Android ? Honnêtement, ce n'est pas encore clair, et vous devez également garder à l'esprit que Google teste souvent de nouvelles fonctionnalités dans son code mais ne les déploie jamais réellement au public. Il convient également de noter que, bien qu'il existe des applications Android tierces pour le suivi des balises, les AirTags d'Apple ne permettent notamment pas aux utilisateurs d'Android de rechercher automatiquement des trackers en arrière-plan comme vous pouvez le faire sur iPhone. De nombreux appareils Android n'ont pas non plus de capteur ultra-large bande pour un suivi précis des balises comme le fait l'iPhone.

Il n'est donc pas étonnant que Google explore l'idée d'intégrer la prise en charge au niveau du système des trackers Bluetooth dans Android. Bien que Google n'ait pas encore confirmé ou nié ses plans, la conférence des développeurs Google I/O 2022 approche à grands pas, alors peut-être que la société aura plus à révéler bientôt.

Écrit par Maggie Tillman.