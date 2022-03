Fuite des tailles d'affichage Google Pixel 7 et 7 Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google ne devrait pas révéler le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro avant la fin de l'année, mais il y a déjà eu un certain nombre de rumeurs concernant les appareils, les dernières suggérant ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de tailles d'affichage.

L'analyste d'affichage Ross Young (@DSCCRoss) a tweeté affirmant que le Google Pixel 7 verrait une réduction de taille, passant d'un écran de 6,4 pouces comme le Pixel 6 proposé, à un écran de 6,3 pouces. Young a déclaré que le Pixel 7 Pro conserverait l'écran de 6,7 pouces que nous avons vu sur le Pixel 6 Pro .

En apprenant que le Pixel 7 passera de 6,4" à 6,3". Pixel 7 Pro restera 6,7". Les expéditions de panneaux commenceront 1 mois plus tôt cette année, à partir de mai. – Ross Young (@DSCCRoss) 15 mars 2022

Le tweet indiquait également que les panneaux d'affichage seraient expédiés à partir de mai 2022, soit un mois plus tôt que les panneaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cependant, il n'est pas clair si cela signifierait que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront lancés plus tôt.

Le tweet de Young n'a pas fourni plus de détails sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, bien que nous ayons déjà vu apparaître des rendus des deux appareils, ainsi que plusieurs spécifications.

Il a été affirmé que la conception restera en grande partie la même, mais le boîtier de la caméra s'enroulera davantage dans le cadre. Les rumeurs suggèrent également que les appareils fonctionneront sur une puce Google Tensor de deuxième génération.

Pour l'instant, rien n'est officiel, et ce ne le sera pas avant plusieurs mois. Vous pouvez cependant lire toutes les rumeurs entourant Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro dans notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.