Google émettra des alertes de raid aérien aux utilisateurs d'Android en Ukraine

(Pocket-lint) - Google a annoncé que les utilisateurs d'Android en Ukraine recevront des alertes de raid aérien à proximité sur leurs téléphones avant que les attaques ne se produisent.

Dans un article de blog , la société a déclaré qu'elle travaillait avec le gouvernement ukrainien sur un système d'alerte pour les utilisateurs d'Android dans le pays.

Les développeurs XDA ont d'abord repéré la fonctionnalité.

"Tragiquement, des millions de personnes en Ukraine comptent désormais sur les alertes de frappes aériennes pour tenter de se mettre en sécurité", a expliqué Google dans le billet de blog. "A la demande et avec l'aide du gouvernement ukrainien, nous avons commencé à déployer un système rapide d'alertes de raid aérien pour les téléphones Android en Ukraine. Ce travail s'ajoute aux systèmes d'alerte de raid aérien existants dans le pays".

Google a déclaré que les alertes sont basées sur des alertes existantes déjà envoyées par le gouvernement ukrainien. L'ensemble de l'effort est adapté d'un système conçu pour émettre des avertissements sur les tremblements de terre, selon Dave Burke , vice-président de l'ingénierie pour Android. Le nouveau système d'alertes a commencé à être déployé le 10 mars et s'étendra à tous les téléphones Android en Ukraine.

Le système exploite notre mécanisme d'alerte à faible latence que nous avons conçu pour les alertes de tremblement de terre. Le système de raid aérien complète et partage les mêmes déclencheurs que ceux utilisés pour les systèmes d'alerte de raid aérien existants du pays. 2/3 – Dave Burke (@davey_burke) 10 mars 2022

La société n'a pas dit que les utilisateurs devraient s'inscrire ou activer la fonction d'alerte de frappe aérienne, de sorte que le système semble être automatique.

En plus du nouveau système d'alerte, Google a réitéré dans son article de blog ses dernières initiatives en Russie, notamment la suspension de toutes les ventes d'annonces et la suppression des applications multimédias russes financées par l'État du Google Play Store en Europe. Il a également détaillé d'autres nouvelles mesures qu'il a prises, comme la suppression des frais d'appels internationaux depuis l'Ukraine et des États-Unis vers l'Ukraine sur Google Fi.

Écrit par Maggie Tillman.