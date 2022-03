Google pourrait manquer la date limite d'E/S pour le Pixel 6a

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plupart de l'industrie s'attendait à ce que Google lance son prochain téléphone abordable, le Pixel 6A , lors de Google I/O en mai.

Maintenant, YouTuber Jon Prosser, de Front Page Tech , estime que la date de lancement a été repoussée en raison de la pénurie continue de puces.

comme je l'ai dit dans l'émission d'aujourd'hui :



J'entends dire que Google a retardé le pixel 6a jusqu'à fin juillet. (pénurie de jetons)



pixel watch est toujours le 26 mai, mais la source pense qu'il pourrait bientôt être également repoussé. https://t.co/iqoh9RlCzk – Jon Prosser (@jon_prosser) 4 mars 2022

Jon dit que le téléphone est maintenant attendu fin juillet, et bien que ce soit un retard important, il est plus tôt que les Pixel 4a et 5a qui ont tous deux été annoncés en août.

Le Pixel 3a , quant à lui, a été lancé en mai. Donc, que ce soit intentionnel ou non, il semble que le calendrier de lancement ait eu un décalage semi-permanent vers les mois d'été.

La Pixel Watch est toujours prévue pour un lancement en mai, mais cela aussi pourrait être repoussé.

On dit que le 6a dispose de la même puce Google Tensor que les autres téléphones de la série Pixel 6, ces puces sont produites par Samsung .

La montre est également conçue pour comporter une puce personnalisée créée par Samsung, il est donc facile d'imaginer des problèmes similaires avec l'approvisionnement.

Compte tenu des benchmarks Pixel 6a récemment divulgués , nous avons estimé que le lancement pourrait être imminent, c'est donc certainement une nouvelle décevante pour ceux qui cherchent à mettre à niveau.

Pour en savoir plus sur le Google Pixel 6a, consultez notre tour d'horizon des nouvelles et des rumeurs entourant le prochain combiné ici .

Écrit par Luke Baker.