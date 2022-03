Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google pourrait bientôt dévoiler son smartphone Pixel 6a , qui fait l'objet de nombreuses rumeurs, et sa première montre connectée de marque, que l'on pense être la Pixel Watch . Des listes pour les deux sont apparues dans le système d'inventaire d'un transporteur américain.

La Pixel Watch de Google est apparue sous le nom de code Rohan, selon une source interne.

Ils ont déclaré à Android Police que la base de données du réseau précise que l'appareil sera disponible en gris, noir et or. Il sera également livré avec 32 Go de stockage interne, ont-ils révélé.

Étant donné que l'opérateur sans nom ne vend pas de montres intelligentes non cellulaires, il y a fort à parier que la Pixel Watch aura également une connectivité mobile.

Le Google Pixel 6a serait répertorié sous le nom de code Bluejay. Il sera également disponible en trois couleurs, affirme-t-on - noir, blanc et vert. Ils viendront chacun avec 128 Go de stockage interne.

Ce sont toutes les informations détaillées jusqu'à présent, mais cela correspond à au moins une rumeur précédente - que le Pixel 6a pourrait être disponible à partir de mai.

Étant donné que Google I/O est généralement à cette époque, il serait prudent de supposer que les deux appareils seront lancés lors de la conférence annuelle des développeurs de l'entreprise.

Dans le cas de la Pixel Watch, elle mettra également au lit une série de rumeurs et de spéculations qui remontent à des années.

Écrit par Rik Henderson.