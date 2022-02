Google Pixel 7 et 7 Pro : quelle est l'histoire jusqu'à présent ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prochains smartphones phares de Google ne sont pas encore attendus avant un certain temps, bien qu'il y ait déjà eu un certain nombre de rumeurs spéculant sur ce qu'ils pourraient offrir à leur arrivée.

Nous rassemblons ce que nous voulons voir des successeurs du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro , ainsi que ce que suggèrent les rumeurs. Les appareils portent le nom de code Cheetah (Pixel 7) et Panther (Pixel 7 Pro). Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

Octobre 2022

Google annoncera probablement le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro en octobre 2022. Bien sûr, rien n'est encore officiel - et ce ne le sera pas avant un certain temps - mais octobre est le mois de choix de Google depuis plusieurs années.

Une fois qu'il a été révélé, nous nous attendons à ce qu'il soit mis en vente quelques semaines plus tard, donc probablement avant la fin octobre.

Le Pixel 6 commence à 599 £ au Royaume-Uni, 599 $ aux États-Unis et 649 € en Europe, tandis que le Pixel 6 Pro commence à 849 £ au Royaume-Uni, 899 $ aux États-Unis et 899 € en Europe. Il n'est pas encore clair si nous pouvons nous attendre à ce que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro tombent dans le même stade.

Pixel 7 : 155,6 x 73,1 x 8,7 mm

Pixel 7 Pro : 163 x 76,6 x 8,7 mm

Sur la base de certains rendus divulgués, les Google Pixel 7 et 7 Pro semblent pouvoir suivre une conception similaire à leurs prédécesseurs, mais apporter quelques petites modifications. Le boîtier de l'appareil photo qui s'étend à l'arrière des deux appareils semble être là pour rester en 2022, bien que les rendus suggèrent qu'il s'enroulera dans le cadre des combinés Pixel 7 - ce que fait le Samsung Galaxy S22 .

On dit que le Google Pixel 7 mesurera 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, avec une bosse de caméra de 11,44 mm, tandis que le Pixel 7 Pro mesurera 163 x 76,6 x 8,7 mm, avec une bosse de caméra de 11,2 mm.

Les rendus suggèrent également que le Pixel 7 continuera à arborer un écran plat, tandis que le Pixel 7 Pro devrait conserver les bords légèrement incurvés offerts sur le Pixel 6 Pro. Les deux appareils ont une caméra perforée centralisée en haut de leurs écrans dans les rendus, et les deux devraient avoir des capteurs d'empreintes digitales sous-affichage .

Les Pixel 6 et 6 Pro sont tous deux résistants à l'eau et à la poussière IP68 , il est donc prévu que les Pixel 7 et 7 Pro le soient également.

Pixel 7 : 6,2 à 6,4 pouces, Full HD+, 120 Hz ?

Pixel 7 Pro : 6,7/6,8 pouces, Quad HD+, 1-120 Hz ?

Selon les rumeurs, le Pixel 7 aurait une taille d'écran comprise entre 6,2 pouces et 6,4 pouces, tandis que le Pixel 7 Pro aurait un écran de 6,7 pouces ou 6,8 pouces. Cela correspond à peu près au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro, il pourrait donc y avoir des changements minimes dans ce département.

Le Pixel 6 avait une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz , tandis que le Pixel 6 Pro avait un taux de rafraîchissement variable entre 10 Hz et 120 Hz.

Il ne serait pas trop surprenant de voir le Pixel 7 passer à 120 Hz et le Pixel 7 Pro offrir un taux de rafraîchissement inférieur de 1 Hz, comme les concurrents, bien que pour l'instant, il n'y ait aucun détail dans les fuites sur ce front. La prise en charge HDR est cependant attendue.

Pixel 7 : Google Tensor 2.0, jusqu'à 512 Go, 8 Go de RAM, 5000 mAh ?

Pixel 7 Pro : Google Tensor 2.0, 12 Go de RAM

Les Google Pixel 6 et 6 Pro fonctionnent tous deux sur la puce Google Tensor , s'éloignant des processeurs Qualcomm. Selon certaines rumeurs, Google travaille sur une deuxième génération de la puce Tensor, qui porte le nom de code Tensor 2.0 et il est affirmé que les Pixel 7 et 7 Pro pourraient fonctionner dessus, ce qui est logique.

On prétend que la puce Tensor 2.0 pourrait comporter un modem Samsung Exynos 5300 à l'intérieur, bien qu'actuellement, Samsung n'ait pas de modem publié appelé ceci.

Des rapports ont suggéré que le Pixel 7 pourrait être disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Aucun de ceux-ci ne devrait avoir de microSD. L'option de stockage de 512 Go serait nouvelle pour le Pixel 7 car le Pixel 6 ne monte que jusqu'à 256 Go, bien que ce ne soient que des rumeurs pour l'instant.

En termes de RAM, nous nous attendons à voir au moins 8 Go sur le Pixel 7 et 12 Go sur le Pixel 7 Pro, comme leurs prédécesseurs.

Les rumeurs suggèrent que le Pixel 7 standard pourrait offrir une batterie de 5000 mAh, ce que propose actuellement le Pixel 6 Pro. Ce n'est pas une suggestion déraisonnable par n'importe quel effort d'imagination, mais ce n'est pas encore confirmé non plus.

Pixel 7 : double arrière (50 MP+50 MP), 8 MP à l'avant

Pixel 7 Pro : Triple arrière (principal ultra large, téléobjectif)

Il a été suggéré que le Google Pixel 7 pourrait offrir un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra large de 50 mégapixels, associés à un appareil photo frontal de 8 mégapixels. Si c'est vrai, cela verrait les améliorations apparemment concentrées sur l'objectif ultra large par rapport au Pixel 6.

Le Google Pixel 7 Pro, quant à lui, aurait simplement des objectifs principaux, ultra larges et téléobjectifs, mais aucun détail n'est encore apparu dans les fuites. Il ne serait pas trop surprenant de voir une charge similaire sur le Pixel 6 Pro avec peut-être quelques fonctionnalités supplémentaires plutôt qu'un énorme changement de matériel.

Il convient probablement de mentionner que Google a breveté une caméra sous-écran en août 2021, bien que cela ne garantisse pas que le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro offrira la technologie, c'est une possibilité pour le modèle Pro au moins.

Voici ce que les rumeurs ont suggéré jusqu'à présent pour les Google Pixel 7 et 7 Pro.

OnLeaks et SmartPrix ont révélé certains rendus des Google Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que certaines spécifications attendues.

Selon 9to5Google , qui a fouillé dans l'aperçu du développeur d'Android 13 et s'est entretenu avec des sources "de confiance", Google a une puce Tensor de deuxième génération en cours d'élaboration appelée Tensor 2.0.

LetsGoDigital a repéré un brevet pour la technologie de caméra sous-affichage, déposé par Google.

Écrit par Britta O'Boyle.