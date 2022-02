Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un leaker fiable a révélé à quoi pourrait ressembler le Google Pixel 7 Pro via une série de rendus 3D divulgués.

OnLeaks , tel que rapporté pour la première fois par SmartPrix , a partagé les images. Ils montrent que l'appareil à venir a trois caméras à l'arrière. Il s'agit probablement d'un appareil photo grand angle, d'un téléobjectif périscope et d'un appareil photo ultra-large. Sur le devant du combiné qui n'a pas encore été annoncé, il y a une caméra selfie perforée au-dessus de ce que l'on pense être un écran OLED.

Comme l'a noté SmartPrix, le téléphone est similaire au Pixel 6 Pro, conservant même les mêmes bords incurvés. Mais le Pixel 7 Pro est plus court dans le sens de la longueur et plus large et plus épais à 163 x 76,6 x 8,7 mm.

Pour référence, le Pixel 6 Pro a des dimensions de 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Dans notre examen de cet appareil lors de sa sortie l'année dernière , nous avons dit qu'il dispose d'un système de caméra exceptionnel, et que c'est un pas en avant confiant pour Google, qui propose un téléphone plus ambitieux et plus compétitif, mais toujours à un prix attractif.

Le successeur du Pixel 6 Pro est probablement le Pixel 7 Pro, mais il ne devrait pas être dévoilé avant l'automne - lorsque Google lance généralement de nouveaux téléphones.

Si Google sort un Pixel 6a cette année, il fera probablement ses débuts un peu plus tôt.

Écrit par Maggie Tillman.