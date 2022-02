Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a publié une mise à jour logicielle du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro en février qui - selon de nombreux rapports ainsi que les commentaires des utilisateurs sur Twitter et Reddit - incluait un méchant bug qui a provoqué la désactivation du Wi-Fi. Certaines personnes ont même signalé avoir vu un problème avec le Wi-Fi et le Bluetooth - lorsque l'un est activé, l'autre s'éteint. Eh bien, Google a promis qu'un correctif arrivera bientôt.

En réponse à un utilisateur sur Reddit , Google a reconnu un problème avec la mise à jour de février causant des problèmes de connectivité Wi-Fi et a déclaré avoir développé une solution qui devrait arriver dans une mise à jour logicielle de mars.

"Après une enquête, nous avons identifié la cause première et déterminé qu'elle affecte un très petit nombre d'appareils", a déclaré le compte Google officiel via Reddit le 22 février 2022. "Bien sûr, nous réalisons qu'il s'agit d'une mauvaise expérience et avons immédiatement développé un correctif logiciel qui sera disponible dans la prochaine mise à jour de Google Pixel, qui sera déployée en mars.

Google publie chaque mois une mise à jour logicielle gratuite pour ses téléphones Pixel et prend en charge les appareils pendant au moins cinq ans. Les mises à jour Pixel incluent les mises à jour de sécurité Pixel et peuvent également inclure des suppressions de fonctionnalités et d'autres mises à jour logicielles. Ils reçoivent également des mises à jour complètes de la plate-forme ( la dernière étant Android 12 ). Pour mettre à jour le logiciel de votre Pixel 6 et Pixel 6 Pro en mars, procédez comme suit :

La plupart des mises à jour système et des correctifs de sécurité se produisent automatiquement. Pour vérifier si une mise à jour est disponible :

Ouvrez l'application Paramètres de votre appareil.

Appuyez sur Sécurité > Rechercher une mise à jour : Pour vérifier si une mise à jour de sécurité est disponible, appuyez sur Contrôle de sécurité Google.

Suivez les étapes à l'écran.

Votre système signalera qu'il est à jour ou qu'il a une mise à jour en attente.

Une fois qu'une mise à jour est téléchargée, vous pouvez recevoir une notification pour redémarrer votre téléphone.

Tant que votre Pixel est allumé et connecté au Wi-Fi, il télécharge et installe automatiquement la mise à jour, puis vous invite à redémarrer pour l'appliquer.

Cela n'a pas fonctionné pour vous ? Certains appareils Pixel peuvent masquer le menu de mise à jour logicielle sous : Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système > Rechercher les mises à jour. Consultez la page d'assistance de Google pour plus d'aide.

Écrit par Maggie Tillman.