Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des détails sur la série de téléphones phares de nouvelle génération de Google - qui se composeraient des Pixel 7 et 7 Pro - ont été divulgués en ligne.

Selon 9to5Google , qui a fouillé dans le récent aperçu du développeur d'Android 13 et s'est entretenu avec des sources "de confiance", a affirmé que Google avait une puce Tensor de deuxième génération en préparation. Souvent appelé Tensor 2.0 par les médias, il porte le nom de code interne "cloudripper" et devrait atterrir avec le numéro de modèle GS201. Il aurait également un modem Samsung inédit à bord.

Le Tensor 2.0 pourrait contenir un modem Exynos 5300, selon le rapport. Mais Samsung n'a pas encore lancé de modem de ce nom, c'est pourquoi il est considéré comme inédit.

Gardez à l'esprit que le premier chipset Tensor avait le Samsung Exynos Modem 5123.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Enfin, 9to5Google a discuté des noms de code Pixel 7. Pendant longtemps, les téléphones Pixel faisaient tous référence à des types de poissons, mais Google est passé aux noms de code aviaires avec le Pixel 6 , qui avait un nom de code « oriole » tandis que le Pixel 6 Pro avait « corbeau ». Les noms de code Google Pixel 7 pourraient abandonner les oiseaux et emprunter la voie des gros chats. Les modèles standard et pro, respectivement, pourraient porter les noms de code "guépard" et "panthère".

Quoi qu'il en soit, avec les rumeurs de processeur et de nom de code qui tourbillonnent, vous pouvez sûrement vous attendre à ce que plus d'informations concernant la série Google Pixel 7 commencent à apparaître bientôt et à un rythme plus rapide.

Écrit par Maggie Tillman.