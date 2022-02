Android 13 : date de sortie, fonctionnalités, aperçu du développeur, etc.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien qu'il semble que Google ait simplement déployé Android 12 , la société publie déjà le premier aperçu pour les développeurs d'Android 13.

Android 13 est une mise à jour majeure du système d'exploitation mobile. Mais il n'est pas encore disponible pour les consommateurs à installer sur leurs téléphones et tablettes Android. Un aperçu pour les développeurs est simplement une première version d'Android 13 spécifiquement destinée aux développeurs à tester. Le premier aperçu pour les développeurs est maintenant disponible. Une version bêta publique viendra à une date ultérieure pour que quiconque puisse la tester - suivie d'une version finale stable pour tous les nouveaux appareils Android.

Google prévoit de publier davantage d'aperçus pour les développeurs d'Android 13 en février 2022 et mars 2022. Il passera aux versions bêta vers avril 2022. La société s'attend à ce qu'Android 13 soit stable vers juin 2022 ou juillet 2022. Si Google s'en tient à ce calendrier, une version officielle d'Android 13 arrivera plus tard dans l'année - probablement vers l'automne 2022.

L'aperçu du développeur Android 13, au lancement, est limité à l'exécution sur les téléphones Pixel de Google. Cela inclut le Pixel 6, le Pixel 6 Pro, le Pixel 5a 5G, le Pixel 5, le Pixel 4a (5G), le Pixel 4a, le Pixel 4 XL et le Pixel 4. Si vous avez un téléphone Pixel compatible, vous pouvez installer l'aperçu du développeur. Vous devez flasher l'image système Android 13. Les instructions d'installation de l'aperçu sont disponibles ici.

Mais Pocket-lint suggère d'attendre la première version bêta publique ou à tout le moins d'utiliser un appareil secondaire pour l'aperçu du développeur.

Dave Burke, vice-président de l'ingénierie pour Android chez Google, a détaillé une longue liste de modifications incluses dans Android 13 Developer Preview 1 sur le blog des développeurs Android. Les nouvelles fonctionnalités incluent davantage d'options de thème et de fonctionnalités de confidentialité, de nouvelles préférences linguistiques et plusieurs mises à niveau sous le capot.

Android 13 apporte des icônes d'application dynamiques à toutes les applications, pas seulement à Google. La fonction d'icônes thématiques permet aux icônes d'application d'avoir une teinte de couleur qui correspond à votre fond d'écran, mais les développeurs d'applications doivent proposer une icône d'application compatible. Cette fonctionnalité arrive en premier sur les appareils Pixel, mais Google a déclaré qu'il travaillait avec d'autres fabricants pour la diffuser plus largement.

Android 13 a de nouvelles façons de gérer les autorisations et la sécurité. Un nouveau sélecteur de photos vous permettra de partager des photos et des vidéos avec une application individuelle sans autoriser l'application à voir toutes les photos sur votre appareil. Google prévoit d'apporter cette fonctionnalité à tous les téléphones fonctionnant sous Android 11 et versions ultérieures.

Il y a beaucoup de changements dans Android 13, jusqu'à présent, qui ne sont pas facilement détectables. Par exemple, une nouvelle autorisation Wi-Fi permettra aux applications de trouver et de se connecter à des points Wi-Fi sans nécessiter d'autorisations de localisation. Google a également déclaré qu'il continuait à développer Project Mainline, son effort pour fournir plus de mises à jour via Google Play plutôt qu'au niveau du système d'exploitation.

Les préférences linguistiques d'Android 13 incluront désormais l'option de travailler par application. Ceci est utile pour les utilisateurs multilingues.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Écrit par Maggie Tillman.