Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La rumeur tourne à plein régime pour l'appareil pliable attendu de Google . Plus récemment, nous avons appris que le nouveau téléphone est susceptible de prendre après l' Oppo Find N en termes de facteur de forme.

Jusqu'à présent, la plupart des gens l'appelaient le Pixel Fold, mais la dernière fuite suggère qu'il pourrait plutôt être connu sous le nom de Pixel Notepad.

Une source a déclaré à 9to5Google que "Notepad" est le nom de marque de travail en interne chez Google et que le nom "Logbook" était également envisagé.

Bien sûr, tout cela pourrait changer avant l'annonce officielle, mais il est intéressant d'entendre que Google ne cherche pas à se pencher sur la marque Fold à laquelle tant d'entre nous s'attendaient.

La source a également déclaré que le Pixel Notebook coûtera moins cher que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung qui a été lancé à 1 799 $.

C'est rassurant car les appareils de première génération peuvent souvent être extrêmement chers, le pliable de première génération de Samsung était beaucoup plus proche de 2000 $. Nous ne nous attendons pas à ce que cela soit bon marché, cependant.

Le Pixel Notepad devrait être lancé de la même manière que le Pixel 4a en 2020, atterrissant d'abord aux États-Unis avant de s'étendre à d'autres pays. La source suggère que le déploiement peut prendre plus de temps dans le cas du Bloc-notes, tandis que le Pixel 4a avait un écart d'environ un mois dans la disponibilité internationale.

Les rumeurs entourant le Pixel Notepad ont circulé partout, pendant longtemps, il a semblé que l'appareil aurait pu être purement et simplement annulé . Dernièrement, il semble plus probable que nous verrons le pliable de Google dans un proche avenir, et nous l'attendons avec impatience.

Écrit par Luke Baker.