Google Pixel Fold pourrait être similaire à Oppo Find N

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le possible Pixel Fold de Google est l'un des smartphones générant le plus de rumeurs en ce moment, avec des spéculations presque constantes sur le moment et la manière dont Google va entrer sur le marché des pliables.

Maintenant, un peu d'espionnage de l'équipe de 9to5Google a trouvé des preuves dans la dernière version bêta d'Android que le téléphone pourrait avoir un design et une forme d'écran qui rappellent l'excellent (bien que quelque peu rare) Oppo Find N , récemment sorti lui-même.

Ce téléphone a une forme plus trapue que l'autre grand pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 3 , qui est visiblement mince et grand lorsqu'il est fermé. Beaucoup de gens ont noté que la conception plus petite et plus courte d'Oppo rend l'écran unique un peu plus traditionnellement utile.

Maintenant, 9to5Google a trouvé de nouvelles animations dans Android autour de l'insertion d'une carte SIM dans un téléphone pliable qui pourrait être soit un espace réservé générique, soit le prochain gros téléphone de Google en fonction de votre attitude.

Les animations montrent clairement un téléphone plus proche de la version Oppo d'un design pliable que celui de Samsung, ce que nous sommes ravis de voir. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire, à part que le téléphone semble avoir des boutons de volume et un plateau pour carte SIM, mais si ce rapport d'écran n'est pas une coïncidence, cela pourrait être important pour les attentes des gens sur la conception du téléphone.

Écrit par Max Freeman-Mills.