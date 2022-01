Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs d'un téléphone Pixel pliable de Google étaient inondées en 2021, mais cela ne s'est pas réalisé. Au lieu de cela, les rumeurs d'un appareil pliable - nom de code Pipit - se sont répandues jusqu'en 2022.

Un rapport qui proviendrait de Geekbench pour l'appareil Pipit semble révéler des détails intéressants sur le futur téléphone potentiel.

L'important ici est qu'il pointe vers cet appareil utilisant Google Tensor, comme dans les modèles Pixel 6. Cela serait parfaitement logique, car Google s'est efforcé de développer son propre matériel, il est donc probable qu'il l'utilise.

On dit qu'il y a 12 Go de RAM, ce qui semble beaucoup, mais c'est la même chose que le Pixel 6 Pro , ce qui suggère peut-être où Google veut que ce téléphone soit en termes de performances.

Bien sûr, une liste Geekbench ne constitue pas une confirmation. Nous avons vu un certain nombre d'appareils apparaître sur ce type de services d'analyse comparative qui sont des appareils de développement, ou des prototypes, et beaucoup ne voient jamais le jour.

Il est également parfaitement possible que ce soit un faux aussi.

Quelle que soit la réalité, la décision de Google sera de lancer ou non un téléphone pliable sur le marché. Étant donné que le développement d'Android sur les téléphones pliables aura besoin d'une maison, nous ne serions pas surpris qu'il s'agisse d'un appareil d'ingénierie plutôt que de quelque chose pour les consommateurs.

Le temps nous le dira, cependant, et avec de plus en plus de fabricants à la recherche de nouveaux facteurs de forme comme les téléphones pliables, Google pourrait vouloir rester dans le peloton.

Compte tenu des cycles de lancement typiques de Google, nous ne nous attendons pas à entendre quoi que ce soit de concret avant la fin février, date prévue du Mobile World Congress 2022. Google est souvent présent au salon et y a déjà fait des annonces.

Cette conférence pourrait subir des annulations comme nous l'avons vu au CES 2022 et un événement plus susceptible de présenter quelque chose de nouveau serait Google I/O , probablement en mai 2022.