Date de sortie du Google Pixel 6a, rumeurs, fonctionnalités et actualités

(Pocket-lint) - Les Pixel 6 et 6 Pro de Google ont été révélés lors dun événement en octobre 2021 et ils différaient grandement des précédents appareils Pixel en termes de conception, mais aussi de matériel, les deux fonctionnant pour la première fois sur une puce interne et non un processeur Qualcomm.

Il existe déjà un certain nombre de rumeurs concernant le modèle de milieu de gamme des appareils Pixel 6 , qui devrait sappeler Google Pixel 6a. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

Mai 2022 ?

Environ 500 $/500 £

Il ny a actuellement aucune rumeur suggérant quand le Pixel 6a pourrait sortir, bien que le Pixel 5a 5G nait été annoncé quen août 2021, il se pourrait donc que nous ayons encore un certain temps à attendre. Cela dit, le Pixel 5a nest pas largement disponible - aux États-Unis et au Japon uniquement - alors peut-être que le Pixel 6a sera lancé plus tôt pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent un Pixel de milieu de gamme dans les autres régions du monde.

Avant le Pixel 5a, le Pixel 4a a été annoncé en août 2020 et le Pixel 3a a été révélé en mai 2019, ce qui signifie quil ny a pas de modèle défini en tant que tel. Il ne serait pas trop surprenant de voir le Pixel 6a révélé au premier semestre 2022 étant donné quil y a déjà des rumeurs à ce sujet, mais rien nest encore confirmé.

En termes de prix, le Pixel 5a coûte 449 $ aux États-Unis. Il nest pas disponible au Royaume-Uni. Le Pixel 4a coûtait 349 £ au Royaume-Uni lors de son lancement et 349 $ aux États-Unis. Le Pixel 3a coûte 399 £ et 399 $ aux États-Unis. Il est donc probable que le Pixel 6a coûtera moins de 500 $/500 £, mais il faudra probablement un certain temps avant que nous le sachions.

Similaire au Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7 mm

Le Google Pixel 6a est apparu dans des rendus 5K montrant un design très proche de celui du Pixel 6. Doté de la même bande de caméra remarquable à larrière de lappareil, le Pixel 6a est également présenté comme offrant un écran plat avec une caméra perforée. centralisé en haut, encore une fois comme le Pixel 6.

Il est dit que le Pixel 6a mesurera 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, ce qui est un peu plus petit que le Pixel 6 qui mesure 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, et il est dit quil noffrira pas de prise casque 3,5 mm, comme les précédents appareils Pixel "a".

Les rendus affichent une option de palette de couleurs noir et gris, ainsi quune combinaison de couleurs blanc et crème, bien quaucune précision sur les couleurs ou les noms de couleurs pour le Pixel 6a nait encore été détaillée dans les fuites. Les Pixel 6 et 6 Pro sont tous deux résistants à leau et à la poussière IP68 , tandis que le Pixel 5a 5G est IP67, nous nous attendons donc à ce que ce dernier soit également pour le Pixel 6a.

6,2 pouces, Full HD+

OLED

Capteur dempreintes digitales sous lécran

Il est affirmé que le Google Pixel 6a sera doté dun écran OLED plat de 6,2 pouces avec un capteur dempreintes digitales sous lécran .

Il ny a pas encore de mot sur la résolution ou le taux de rafraîchissement, bien que nous nous attendions à une Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz . Il est possible quil offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais avec de nombreux téléphones de milieu de gamme offrant désormais 90 Hz, nous pensons que ce dernier est plus probable.

Appareil photo Pixel 5

12.2MP principal, 16MP ultra grand-angle

Selon les fuites, le Google Pixel 6a comportera la même configuration de caméra que le Google Pixel 5 et, par conséquent, le Google Pixel 5a 5G. Bien que lappareil photo du Pixel 5 soit toujours excellent, il sagit dune vision légèrement différente de ce que Google a fait dans le passé avec sa série "a". Auparavant, la série "a" visait à offrir lexpérience phare de lappareil photo Pixel dans un appareil de milieu de gamme.

Si le Pixel 6a propose lappareil photo du Pixel 5, vous bénéficierez toujours dune excellente expérience avec lappareil photo, mais ce sera un pas en arrière par rapport aux Pixel 6 et 6 Pro. Ce serait également une décision intéressante car la raison du grand boîtier de caméra à larrière du Pixel 6 était que le nouveau module de caméra ne rentrait pas dans le boîtier carré trouvé sur le Pixel 5, il serait donc étrange davoir le même boîtier que le Pixel 6 mais une configuration de caméra différente.

Si les rumeurs sont exactes, nous verrons un appareil photo principal de 12,2 mégapixels, couplé à un appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels sur le Pixel 6a, ainsi quun appareil photo frontal de 8 mégapixels.

Puce Google Tensor

Les Google Pixel 6 et 6 Pro fonctionnent tous deux sur la puce Tensor de Google et il a été rapporté que le Pixel 6a ferait de même. Il ny a actuellement aucun mot sur la RAM ou le stockage, bien que nous sachions quil sagira dun combiné 5G.

Le Pixel 5a 5G offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage comme base, il est donc probable que le Pixel 6a fera de même.

Il ny a pas encore de mot sur la capacité de la batterie, mais nous nous attendons à environ 4 500 mAh, peut-être plus.

Il a été affirmé que le Google Pixel 6a fonctionnerait sur la puce Google Tensor et serait livré avec le même appareil photo que le Pixel 5.

OnLeaks et 91 Mobiles ont publié une série de rendus 5K montrant ce que lon prétend être le Pixel 6a.