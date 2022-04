Rumeurs, caractéristiques et actualités concernant le Google Pixel 6a

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Pixel 6 et 6 Pro de Google ont été révélés lors d'un événement en octobre 2021 et ils se démarquaient fortement des appareils Pixel précédents en termes de design, mais aussi de matériel, les deux fonctionnant pour la première fois sur une puce interne et non sur un processeur Qualcomm.

Il y a déjà un certain nombre de rumeurs entourant le modèle de milieu de gamme des appareils Pixel 6 cependant, qui devrait être appelé le Google Pixel 6a. Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

Mai ou juillet 2022 ?

Environ 500 $/£500

Les rumeurs suggèrent que le Pixel 6a sera libéré en mai 2022 pendant la Google I/O et avec une fuite d'emballage et une certification FCC, c'est certainement une possibilité. La conférence des développeurs a lieu les 11 et 12 mai pour 2022, donc il n'y a pas trop longtemps à attendre si cette date de sortie est exacte. D'autres soupçonnent que le téléphone a été repoussé en raison de la pénurie de puces en cours cependant, et pourrait être lancé à la fin du mois de juillet.

Le Pixel 5a 5G a été annoncé en août 2021, mais il n'a pas été mis à disposition à grande échelle - uniquement aux États-Unis et au Japon - alors peut-être que le Pixel 6a sera lancé plus tôt qu'un cycle d'une année complète pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent un Pixel de milieu de gamme dans les autres régions du monde.

Avant le Pixel 5a, le Pixel 4a a été annoncé en août 2020 et le Pixel 3a a été révélé en mai 2019, ce qui signifie qu'il n'y a pas de modèle défini en tant que tel.

En termes de prix, le Pixel 5a coûte 449 dollars aux États-Unis. Il n'est pas disponible au Royaume-Uni. Le Pixel 4a coûtait 349 £ au Royaume-Uni lors de son lancement, et 349 $ aux États-Unis. Le Pixel 3a coûtait 399 £ et 399 $ aux États-Unis. Il est probable que le Pixel 6a arrive donc sous les 500 $/500 £, mais il faudra probablement attendre un peu avant de le savoir.

Similaire au Pixel 6

152,2 x 71,8 x 8,7 mm

Le Google Pixel 6a est apparu dans 5K renders montrant un design très proche de celui du Pixel 6 et une fuite d'emballage montrant le haut de l'arrière de l'appareil soutient les renders. Doté de la même bande de caméra en saillie à l'arrière de l'appareil, le Pixel 6a est également montré comme offrant un écran plat avec une caméra à perf oration centralisée en haut, à nouveau comme le Pixel 6.

Il est dit que le Pixel 6a mesurera 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, ce qui est un peu plus petit que le Pixel 6 qui mesure 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, et il est dit qu'il ne proposera pas de prise casque de 3,5 mm, comme les précédents appareils Pixel "a".

Les rendus montrent une option de palette de couleurs noire et grise, ainsi qu'une combinaison de couleurs blanche et crème, bien que des rumeurs plus récentes affirment que le Pixel 6a sera disponible en options de couleurs noire, blanche et verte, et la fuite d'emballage montre du noir. Les Pixel 6 et 6 Pro sont tous deux résistants à l'eau et à la poussière IP68, tandis que le Pixel 5a 5G est IP67, donc nous nous attendrions à ce que ce dernier soit également pour le Pixel 6a.

6,2 pouces, Full HD+

OLED

Capteur d'empreintes digitales sous l'écran

On prétend que le Google Pixel 6a sera doté d'un écran OLED plat de 6,2 pouces avec un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Il n'y a encore aucun mot sur la résolution ou le taux de rafraîchissement, mais nous nous attendons à du Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est possible qu'il puisse offrir un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais avec de nombreux téléphones de milieu de gamme offrant maintenant 90 Hz, nous pensons que la dernière hypothèse est plus probable.

Appareil photo Pixel 5

12,2 Mpx principal, 16 Mpx ultra grand-angle

Selon les fuites, le Google Pixel 6a disposera de la même configuration de caméra que le Google Pixel 5, et par conséquent, le Google Pixel 5a 5G. Bien que la caméra du Pixel 5 soit toujours excellente, c'est une prise légèrement différente de ce que Google a fait dans le passé avec sa série "a". Auparavant, la série "a" consistait à offrir l'expérience de l'appareil photo phare Pixel dans un appareil de milieu de gamme.

Si le Pixel 6a offre la caméra du Pixel 5, vous aurez toujours une excellente expérience de caméra, mais ce sera un pas en arrière par rapport au Pixel 6 et 6 Pro. Ce serait également un mouvement intéressant, car la raison du grand boîtier de la caméra à l'arrière du Pixel 6 était parce que le nouveau module de caméra ne rentrait pas dans le boîtier carré trouvé sur le Pixel 5, il serait donc étrange d'avoir le même boîtier que le Pixel 6, mais une configuration de caméra différente.

Si les rumeurs sont exactes, nous verrons une caméra principale de 12,2 mégapixels, couplée à une caméra ultra grand-angle de 16 mégapixels sur le Pixel 6a, ainsi qu'une caméra frontale de 8 mégapixels. Il y a également eu quelques mentions d'une caméra principale de 12,2 mégapixels et d'un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels cependant, donc la section de l'appareil photo est un peu douteuse actuellement.

Puce Tensor de Google

Les Google Pixel 6 et 6 Pro fonctionnent tous deux sur la puce Tensor construite en interne par Google et il a été rapporté que le Pixel 6a fera de même. Un listing Geekbench a révélé que nous devrions nous attendre à 6 Go de RAM sur le prochain combiné et un autre listing a vu le Pixel 6a comparé au Pixel 6, avec l'appareil de milieu de gamme dépassant marginalement le flagship. Il a également été question de 8 Go de RAM.

Le stockage serait de 128 Go, ce que propose le Google Pixel 5a en base. Il est également dit qu'au moins un modèle du Pixel 6a pourrait prendre en charge la 5G mmWave.

La capacité de la batterie est annoncée comme étant de 4800mAh, avec un support pour la charge rapide de 30W.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Google Pixel 6a.

Leleaker Yogesh Brar a tweeté une liste de spécifications pour le Pixel 6a, y compris des détails sur la batterie et la caméra.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

LePixel 6a de Google est passé dans la base de données de la Commission fédérale des communications américaine (FCC), ce qui laisse penser que son lancement est imminent. L'un des modèles qui a frappé la FCC serait livré avec la 5G mmWave.

Geekbench a listé le Pixel 6a aux côtés du Pixel 6 et il a vu le Pixel 6a surpasser le Pixel 6 d'une fraction, soutenant l'idée qu'il aura le même matériel.

Techxine a publié une image de l'emballage du Google Pixel 6a, confirmant le nom de l'appareil et son design.

Jon Prosser a tweeté en disant que le Google Pixel 6a serait révélé à la Google I/O, aux côtés d'un tease de la Pixel Watch.

Le YouTuber Jon Prosser, de Front Page Tech, soupçonne que la date de lancement a été repoussée en raison de la pénurie actuelle de puces. Il s'attend maintenant à ce que le téléphone soit annoncé à la fin du mois de juillet.

Lesrésultats du benchmark du Google Pixel 6a sont apparus sur un listing Geekbench, montrant que le téléphone frappe bien au-dessus de son poids en termes de performances et révélant des infos sur les spécifications.

Le Google Pixel 6a est apparu dans l'inventaire d'un opérateur américain et une source interne a affirmé que l'appareil serait lancé en mai, serait disponible en trois options de couleur et offrirait 128 Go de stockage.

Un informateur fiable a tweeté que Google prévoit de lancer le Pixel 6A en mai, ce qui - si c'est exact - signifierait à peu près le moment où elle tient habituellement sa conférence annuelle I/O.

Il aété affirmé que le Google Pixel 6a fonctionnera sur la puce Google Tensor et sera livré avec la même caméra que le Pixel 5.

OnLeaks et 91 Mobiles ont publié une série de rendus 5K montrant ce qui est prétendu être le Pixel 6a.

Écrit par Britta O'Boyle.