Google Pixel 6a devrait transporter le chipset Tensor

(Pocket-lint) - Le grand écosystème des fuites a tourné son attention vers Google et son supposé futur Pixel 6a, un frère plus abordable des Pixel 6 et Pixel 6 Pro récemment lancés et très appréciés.

Nous avons déjà vu des rendus de la conception probable du téléphone, qui sera tout à fait conforme à lesthétique établie par les deux premiers téléphones sortis, mais nous apprenons maintenant également ses spécifications internes.

Plus précisément, le téléphone utilisera apparemment également le nouveau chipset Tensor interne de Google, lui permettant de bénéficier de toutes les améliorations de performances et de puissance quil apporte. Cest une excellente nouvelle, car le téléphone aura un prix plus moyen et devrait donc être un moyen assez abordable dobtenir des performances très rapides.

Cela dit, cela signifie quil y aura des raccourcis ailleurs pour réduire les coûts, y compris une unité de caméra qui sera apparemment la même que le Pixel 5 utilisé (cest-à-dire toujours très bon).

Cela signifie un jeu de tir principal de 12,2 MP et une option ultra-large de 12 MP, ainsi quune caméra selfie très solide, et si le prix attaché est le bon, nous ne pouvons pas le voir décevoir trop de gens.

Au cours des années précédentes, la série "a" de smartphones de Google arborait généralement des puces Qualcomm moins puissantes qui avaient tendance à réduire un peu leurs performances. mot pour être vraiment confiant de ce côté des choses.