Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouvel ensemble de rendus 5K montre le Google Pixel 6A dans toute sa splendeur, et si vous êtes un fan du style du Pixel 6 , la bonne nouvelle est quil semble que nous obtiendrons plus du même.

Les dernières fuites des prolifiques OnLeaks et 91 mobiles révèlent la bande de caméra signature que nous avons vue sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro . Nous pouvons voir deux objectifs sur la bande de lappareil photo, avec le flash, mais aucune idée de la distance focale pour linstant.

Alors... Voici votre tout premier et très tôt aperçu du #Google #Pixel6a ! (Vidéo 360° + superbes rendus 5K + dimensions) #FutureSquad



Au nom de mes amis sur @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8 – Steve H.McFly (@OnLeaks) 20 novembre 2021

Il a été supposé que nous pourrions voir le même capteur Samsung Isocell GN1 50MP du Pixel 6.

Meilleur smartphone 2021 : nous testons, évaluons et classons les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat Par Chris Hall · 22 Novembre 2021

Nous voyons également un écran OLED plat de 6,2 pouces avec une caméra frontale perforée et un lecteur dempreintes digitales à lécran.

Les fans de Pixel 5A peuvent être très déçus de voir un manque flagrant de prise casque sur les images divulguées. Une décision dautant plus étrange que Google sest efforcé de commercialiser son inclusion sur le 5A . Les Pixel 3A et 4A comportaient également des prises casque, contrairement aux modèles phares.

Les rendus suggèrent que le Pixel 6A pourrait être un peu plus petit que les 6 et 6 Pro, atteignant 152,2 x 71,8. x 8,7 mm. Comparativement, le Pixel 6 mesure 58,6 x 74,8 x 8,9 mm et dispose dun écran de 6,4 pouces.

Aucun mot sur les dates de sortie pour le moment, mais comme les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont sortis que le mois dernier, il faudra peut-être un certain temps avant de voir quoi que ce soit dofficiel.