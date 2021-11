Le Google Pixel Fold est-il annulé ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur, Google révélerait un smartphone Pixel pliable à un moment donné avant la fin de 2021 ou le début de 2022, mais le dernier rapport suggère que lappareil pourrait être complètement annulé dans un avenir prévisible.

Selon Ross Young de Display Supply Chain Consultant - qui avait précédemment affirmé que Google lancerait le concurrent Samsung Galaxy Z Fold 3 avant la fin de lannée - la société a abandonné ses plans.

Young cite plusieurs sources de la chaîne dapprovisionnement dans son rapport ( via MySmartPrice ) et suggère que Google ne lance pas lappareil en raison de la forte concurrence du marché. Il a déclaré: "DSCC a confirmé auprès de ses sources de chaîne dapprovisionnement que Google a décidé de ne pas commercialiser le Pixel Fold. Pas en 2021 et apparemment pas au cours du premier semestre 2022."

On pensait que le Pixel Fold coûterait plus cher que le Galaxy Z Fold 3 aux États-Unis et en Europe, selon Young, ce qui lui aurait donné un point de départ assez difficile pour réussir.

Les meilleures offres du Black Friday US 2021 : Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 16 Novembre 2021

Bien sûr, rien nest officiellement confirmé par Google, il y a donc encore de lespoir que le Pixel Fold apparaisse à un moment donné.

Google a récemment lancé Android 12L, qui est une version d Android 12 optimisée pour les appareils à grand écran et les téléphones pliables. Il existe également de nombreuses rumeurs concernant le Pixel Fold, comme sil propose la même configuration de caméra que le Pixel 5 .

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs de Pixel Fold dans notre article séparé , mais ne vous emballez pas trop pour le moment.