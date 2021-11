Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les derniers téléphones de Google sont livrés avec un nouveau logiciel, et cette année, il y a pas mal de changements. Android 12 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités sous le capot, ce qui signifie de nombreuses nouveautés intéressantes à découvrir.

Bien quil y ait beaucoup de grands changements auxquels shabituer, il existe également des capacités et des fonctionnalités moins connues que nous avons trouvées très utiles sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro .

Regardez notre vidéo ci-dessous pour un guide visuel sur ces fonctionnalités, ou lisez la suite ci-dessous si vous préférez un guide écrit.

Le capteur dempreintes digitales du Pixel 6 nest pas étonnant, donc si vous voulez le rendre un peu plus fiable, il existe une astuce pratique de lépoque où les capteurs TouchID de liPhone nétaient pas trop chauds non plus : enregistrez simplement le même doigt ou pouce plusieurs fois.

Une fois que vous avez configuré votre première analyse dempreintes digitales, accédez à Paramètres > Sécurité > Déverrouillage par empreinte digitale. Tapez maintenant votre code PIN pour accéder aux paramètres. Appuyez sur « Ajouter une empreinte digitale » et scannez à nouveau ce même doigt ou pouce. Lors de nos tests, nous avons découvert que cela rendait le scanner beaucoup moins susceptible de tomber en panne.

Pendant des années, la façon par défaut de prendre une capture décran sur Android a été dappuyer sur deux boutons ensemble. Cela peut être un peu délicat, selon la position et la disposition des boutons. Mais vous pouvez activer un geste pour prendre une capture décran en appuyant simplement sur larrière de votre téléphone.

Ouvrez Paramètres > Système et sélectionnez maintenant « Gestes ». Tout en haut, vous verrez Quick Tap. Sélectionnez cette option et activez la fonctionnalité sur lécran suivant. Par défaut, son action est définie sur capture décran, donc maintenant, lorsque vous appuyez deux fois à larrière du téléphone, une capture décran sera prise.

Si vous préférez avoir une fonction différente, vous pouvez le faire, quil sagisse de mettre en pause ou de lire de la musique, de lancer Google Assistant ou dafficher des notifications.

Si vous trouvez quil est trop facile dactiver la fonction de double appui, vous pouvez activer loption en bas de lécran qui nécessite des appuis plus forts pour quelle lance la fonction choisie.

Les Pixel 6 et 6 Pro ont de grands écrans, et vous pourriez donc trouver certaines choses difficiles à atteindre. Cest pourquoi Android 12 dispose désormais dun mode à une main qui fait descendre les choses du haut de lécran.

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Gestes et choisissez "Mode à une main". Maintenant, activez-le. Une fois actif, lorsque vous glissez vers le bas en bas de lécran, linterface utilisateur sabaissera, vous permettant daccéder aux éléments du haut avec votre pouce.

Par défaut, lécran daccueil du Pixel présente quelque chose appelé "At a Glance" en haut. La plupart du temps, il affiche les conditions météorologiques, mais il affiche également automatiquement les événements importants du calendrier et les plans de voyage provenant de votre compte Gmail.

Si vous souhaitez le désactiver, appuyez longuement sur le widget « En un coup dœil » et appuyez sur « Personnaliser ». Appuyez maintenant sur « En un coup dœil » dans la liste, puis sur « Désactiver ». Vous pouvez également activer ou désactiver laffichage de fonctionnalités spécifiques.

Si vous aimez utiliser votre téléphone en orientation paysage, le Pixel dont la fonction de rotation de lécran daccueil est désactivée par défaut peut être légèrement frustrant, mais heureusement, vous pouvez lactiver.

Appuyez longuement sur le fond décran de votre écran daccueil et appuyez sur « Paramètres daccueil ». Maintenant, activez le commutateur en bas à côté de « Autoriser la rotation de lécran daccueil ». Et maintenant, chaque fois que vous faites pivoter votre écran daccueil en mode paysage, linterface utilisateur tourne avec vous. Assurez-vous simplement dactiver la fonction « Rotation automatique » dans votre ombre de paramètres rapides également, pour vous assurer que vous navez pas à appuyer sur la petite icône de rotation à lécran à chaque fois.

La charge sans fil inversée de Pixel sappelle Battery Share, et elle vous permettra de charger des appareils compatibles sans fil à larrière de votre téléphone. Déroulez simplement la nuance des paramètres rapides et appuyez sur loption Partage de la batterie. Retournez votre téléphone et placez votre produit compatible avec la recharge sans fil à larrière de celui-ci.

De plus, si vous appuyez longuement sur licône de partage de batterie, vous accéderez aux principaux paramètres de partage de batterie. Vous trouverez ici un curseur qui vous permet de définir une limite pour arrêter la charge. Juste au cas où le chargement de vos écouteurs ou de votre smartwatch préférés déchargerait la batterie de votre téléphone. Ajustez ce curseur jusquà ce que cette limite soit à un niveau confortable. La valeur par défaut nest que de 10 pour cent.

Une fois que vous avez configuré Google Pay pour les paiements sans contact, vous pouvez y accéder directement depuis lécran de verrouillage. Lorsque votre téléphone est verrouillé, vous verrez une petite icône de carte en bas de lécran, dans le coin droit. En appuyant dessus, vous lancez rapidement GPay afin que vous puissiez lutiliser pour payer des marchandises.

Si ce nest pas le cas, assurez-vous que Google Pay est configuré pour la carte que vous avez choisie, puis accédez à Paramètres > Affichage > Écran de verrouillage et assurez-vous que la bascule « Afficher le portefeuille » est activée.

Si vous parlez plusieurs langues et communiquez régulièrement dans celles-ci, vous trouverez probablement utile davoir un clavier bilingue ou multilingue. Plutôt que de devoir constamment changer de langue.

Accédez à Paramètres > Système > Langues > Clavier à lécran et appuyez maintenant sur « Gboard ». Maintenant, appuyez sur langues et « ajouter un clavier » et choisissez lune des langues de la liste.

Lorsque vous commencez à taper maintenant, le clavier installé détectera automatiquement lorsque vous écrivez dans lun ou lautre et peut corriger et prédire lorthographe des deux sans jamais avoir à changer manuellement.

Celui-ci est très rapide, mais cest une nouvelle fonctionnalité. Déroulez lombre des paramètres et trouvez les bascules de la caméra et du micro. Appuyez sur lun deux et il bloquera immédiatement votre appareil photo et votre micro afin quaucune application de votre téléphone ne puisse y accéder.

Lune des fonctionnalités les plus utiles de Pixel ces dernières années est dafficher le nom et lartiste de toute chanson en cours de lecture là où vous vous trouvez. Pour lactiver, allez dans Paramètres> Affichage> Écran de verrouillage et « En cours de lecture » et activez le commutateur si ce nest pas déjà fait.

Pour afficher les chansons qui ont été taguées récemment, faites défiler jusquà « Historique de lecture en cours » et vous verrez une liste de chansons, ainsi que lheure à laquelle elles ont été taguées. De plus, si vous souhaitez ajouter un raccourci à cette liste, vous le pouvez. En fait, une fois que vous êtes dans la liste, une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous le souhaitez. Appuyez simplement sur « oui ».

Si ce nest pas le cas, accédez à votre écran daccueil, appuyez longuement sur le fond décran et appuyez sur « widgets » dans le menu contextuel. Maintenant, choisissez « Android System Intelligence » et maintenez le raccourci « historique de lecture en cours » enfoncé et faites-le glisser vers un espace sur votre écran daccueil.

À gauche de lécran daccueil, vous trouverez presque toujours la page de flux Google, vous montrant les actualités et les vidéos quelle juge pertinentes pour vous, mais vous pouvez la désactiver. Appuyez longuement sur votre fond décran et choisissez "Paramètres daccueil". Désactivez maintenant loption "Balayer pour accéder à lapplication Google".

Si vous voulez un commutateur manuel pour choisir entre RAW et JPE, vous pouvez en avoir un. Ouvrez votre appareil photo, appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin et sélectionnez maintenant « plus de paramètres ». Maintenant, choisissez « Avancé » et activez loption indiquant le contrôle « RAW+JPEG ».

Lorsque vous ouvrez le menu des paramètres de lappareil photo qui se charge sur la vue viseur/moniteur, vous verrez maintenant une option qui vous permet de basculer entre RAW + JPEG ou simplement de prendre des photos en JPEG.

Ce nest pas une nouvelle version dAndroid sans œuf de Pâques, et le chemin pour le trouver est toujours le même. Ouvrez Paramètres > À propos du téléphone et appuyez sur « Version Android ». Sur lécran suivant, appuyez plusieurs fois sur "Version Android" jusquà ce quil charge une image dun widget dhorloge.

Maintenant, tournez laiguille des minutes de lhorloge jusquà ce que lheure atteigne 12 heures. Il va maintenant charger un œuf de Pâques Android 12 aux couleurs du thème de votre téléphone.

Il y a aussi un élément supplémentaire à lœuf de Pâques : appuyez longuement sur votre écran daccueil et appuyez sur « Widgets ». Maintenant, choisissez « Widget Android S » et faites glisser et déposez le raccourci de la puce de peinture sur votre écran daccueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez redimensionner le widget pour afficher plusieurs cartes de couleurs. Appuyez dessus, et ils se chargeront en plein écran, et vous pouvez appuyer sur nimporte quelle carte individuelle pour partager cette couleur. Cest assez inutile, mais cest un œuf de Pâques, il na pas besoin davoir un point.