(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Google travaillerait sur un smartphone Pixel pliable et le rapport le plus récent affirme quil arrivera en 2022 et comportera lappareil photo principal du Pixel 5.

Selon 9to5Google , les fichiers associés à la dernière version de lapplication Google Camera suggèrent que le Pixel pliable porte le nom de code Pipit - il sagissait auparavant de Passport - et il aura le même capteur IMX363 de 12,2 mégapixels que le Pixel 5 , plutôt que le GN1 du Pixel 6 capteur.

Le site a également déclaré que le smartphone pliable aurait un capteur IMX386 de 12 mégapixels qui, selon lui, sera utilisé comme un appareil photo ultra grand angle basé sur la conception du Pixel 6 , et le code suggère quil ne pourrait être utilisé que lorsque lappareil est plié.

Il y aurait également à bord deux capteurs IMX355 de 8 mégapixels, dont lun est étiqueté comme "intérieur" et lautre comme "extérieur". On pense que la même caméra selfie sera utilisée à lavant et à lintérieur, offrant la même qualité de prises de vue frontales, que lappareil soit ouvert ou fermé.

Il nest pas clair si un appareil photo sous-écran comme le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera utilisé ou un appareil photo perforé .

Rien nest encore officiel concernant le Pixel pliable, bien que vous puissiez lire toutes les rumeurs entourant lappareil dans notre fonction de rafle séparée.