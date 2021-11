Google Pixel 3 et 3 XL pour obtenir une dernière mise à jour en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL ont été initialement lancés en octobre 2018, promettant alors une version Android garantie et des mises à jour de sécurité jusquen octobre 2021.

Avec la récente publication du correctif de sécurité de novembre pour les appareils Pixel, les 3 et 3 XL ont été abandonnés. Peut-être sans surprise, puisque nous sommes maintenant hors de la période de mise à jour garantie.

Cependant, Google a annoncé quune autre mise à jour est à venir pour ces appareils et quelle sera disponible au premier trimestre 2022.

Lannée dernière, nous avons vu une situation similaire avec le Pixel 2. Lappareil a été exclu du lancement de la fonctionnalité de décembre, au lieu de recevoir une dernière mise à jour quelques jours plus tard. Avec les Pixel 3 et 3 XL, il semble que Google se donne plus de temps pour la mise à jour finale. Espérons que cela signifie plus de temps pour les révisions, laissant aux utilisateurs dappareils hérités une meilleure expérience globale.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 3 Novembre 2021

On sattend à ce que la mise à jour finale de Pixel 3 soit principalement des corrections de bugs pour Android 12 , plutôt que dajouter de nouvelles fonctionnalités. Les appareils ont déjà reçu Dynamic Color et Material You avec la dernière mise à jour, mais ont manqué certaines fonctionnalités nécessitant le nouvel assistant Google .

Si vous souhaitez mettre à niveau votre Pixel 3 ou Pixel 3 XL, vous voudrez peut-être jeter un coup dœil à nos avis sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro . Google a vraiment intensifié le jeu avec ses dernières versions.